ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتكلفة أقل من المحلات.. طريقة عمل حلويات سريعة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:02 ص
طريقة عمل حلويات
طريقة عمل حلويات سريعة
لمياء الياسين
هل تبحثين عن طريقة عمل حلويات سريعة بتكلفة أقل كثير من المحلات وبمذاق مختلف يمكنك تجربة مجموعة الطرق التالية فهى سهلة وسريعة وبمكونات متاحة من مطبخك إليك مجموعة من الوصفات اختارى منها ما تفضلينه على طريقة أمهر الشيفات. 

تورتة سويسرول الآيس كريم للشيف غادة عاشور

المقادير لتحضير تورتة الآيس كريم:
-بواقى سويس رول
-كيك حلو
-ايس كريم كريمة مخفوقة
-صوص شيكولاته
-صوص فراولة
-صوص كراميل

طريقة التحضير لتورتة الآيس كريم:

- غطي بولة حجمها وسط بالبلاستيك راب جيدا من كل الاتجاهات وقومي برص شرائح السويسرول فى كل أطراف البولة
- ضعي الايس كريم داخل البولة على شرائح السويسرول ثم تغطى بطبقة من شرائح السويسرول من أعلى وغطي البولة بالبلاستيك راب من اعلى باحكام ثم تدخل الفريزر لمدة 4 الى 5 ساعات على الأقل قبل التقديم وارفعى الكيك ويقدم باردا 


كب كيك القهوة للشيف غادة التلى

مكونات كب كيك بالقهوة:
كوب ونصف دقيق
ملعقة بيكنج باودر
كوب سكر
ملعقة ملح صغيرة
نصف كوب زبدة
3 بيضات
ملعقة فانيليا
2 ملعقة كبيرة قهوة

طريقة عمل كب كيك القهوة:
في وعاء قومي بخلط الدقيق والبيكنج باودر والملح ، ثم اخفقي الزبدة مع السكر في وعاء اخر، ثم ابدأي في وضع البيضة واحدة تلو الأخرى مع استمرار الخفق وأضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والسكر، وقلبيه جيدًا، ثم ضعي القهوة وأذيبيها في نصف كوب ماء ساخن وضيفيها للخليط واستمري في الخفق حتى تحصلي على عجينة متماسكة وصبي الخليط في أكواب

تشيز كيك الشيكولاته للشيف نجلاء الشرشابى 

المقادير لتحضير حلوى تشيز كيك الشيكولاته :

1 ملعقة كبيرة زبدة
6 أصابع شوكولاتة
6 مكعبات جبنة كيري
1 علبة قشطة
2 علبة بسكويت
1 علبة حليب مكثف
1 كيس كريمة خفق

طريقة التحضير لحلوى التشيز كيك الشيكولاته :

في إناء كبير ضعي البسكويت المطحون ثم ضعي الزبدة على البسكويت واحضري الخلاط الكهربائي ثم ضعي به القشطة مع الجبنة كيري والشيكولاتة واخلطي جيدا زاضيفي الحليب المكثف الى الخلاط ثم أضيفي إليهم بودرة كريمة الخفق واخفقي مرة أخرى. ضعي مزيج القشطة والجبن الكيري فوق البسكويت المطحون وضعيها في الثلاجة
بتكلفة أقل من المحلات.. طريقة عمل حلويات سريعة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير حلوى التشيز كيك

طريقة عمل التورتة فى المنزل .. وصفات عديدة لأجمل الأنواع

طرق تحضير التشيز كيك

طريقة عمل كب كيك بالقهوة

طريقة عمل تورتة الآيس كريم

طرق تحضير كب كيك

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد رفيعة هانم.. 5 معلومات عن ليلى حمدي وعلاقتها بـ علاء ولي الدين

بعد تقبيلها لـ محمد رمضان أمام الجميع.. تعرف على هذه الفتاة

يوم عرفة.. عالم أزهري يوضح هل يجوز للحاج الصيام في هذا اليوم

شاهد.. الاحتباس الحراري يغرق العالم بالأمطار صيفاً

الطلاق نتيجة متوقعة.. احذرى الجلوس مع زوجك في تلك الأوقات

ابنة هيفاء وهبي تكشف حقيقة ارتدائها الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدائق القناطر تعلن الطوارئ.. منتجع الغلابة بالقليوبية يتزين لاستقبال عيد الأضحى

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار