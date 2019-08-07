بتكلفة أقل من المحلات.. طريقة عمل حلويات سريعة

هل تبحثين عن طريقة عمل حلويات سريعة بتكلفة أقل كثير من المحلات وبمذاق مختلف يمكنك تجربة مجموعة الطرق التالية فهى سهلة وسريعة وبمكونات متاحة من مطبخك إليك مجموعة من الوصفات اختارى منها ما تفضلينه على طريقة أمهر الشيفات.





تورتة سويسرول الآيس كريم للشيف غادة عاشور





المقادير لتحضير تورتة الآيس كريم:

-بواقى سويس رول

-كيك حلو

-ايس كريم كريمة مخفوقة

-صوص شيكولاته

-صوص فراولة

-صوص كراميل





طريقة التحضير لتورتة الآيس كريم:





- غطي بولة حجمها وسط بالبلاستيك راب جيدا من كل الاتجاهات وقومي برص شرائح السويسرول فى كل أطراف البولة

- ضعي الايس كريم داخل البولة على شرائح السويسرول ثم تغطى بطبقة من شرائح السويسرول من أعلى وغطي البولة بالبلاستيك راب من اعلى باحكام ثم تدخل الفريزر لمدة 4 الى 5 ساعات على الأقل قبل التقديم وارفعى الكيك ويقدم باردا









كب كيك القهوة للشيف غادة التلى





مكونات كب كيك بالقهوة:

كوب ونصف دقيق

ملعقة بيكنج باودر

كوب سكر

ملعقة ملح صغيرة

نصف كوب زبدة

3 بيضات

ملعقة فانيليا

2 ملعقة كبيرة قهوة





طريقة عمل كب كيك القهوة:

في وعاء قومي بخلط الدقيق والبيكنج باودر والملح ، ثم اخفقي الزبدة مع السكر في وعاء اخر، ثم ابدأي في وضع البيضة واحدة تلو الأخرى مع استمرار الخفق وأضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والسكر، وقلبيه جيدًا، ثم ضعي القهوة وأذيبيها في نصف كوب ماء ساخن وضيفيها للخليط واستمري في الخفق حتى تحصلي على عجينة متماسكة وصبي الخليط في أكواب





تشيز كيك الشيكولاته للشيف نجلاء الشرشابى





المقادير لتحضير حلوى تشيز كيك الشيكولاته :





1 ملعقة كبيرة زبدة

6 أصابع شوكولاتة

6 مكعبات جبنة كيري

1 علبة قشطة

2 علبة بسكويت

1 علبة حليب مكثف

1 كيس كريمة خفق





طريقة التحضير لحلوى التشيز كيك الشيكولاته :



