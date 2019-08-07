معلومات وتفاصيل خطيرة عن قضية خلية الإخوان في الكويت

كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، مع 8 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الارهابية التي رحلتهم الكويت قبل عدة أسابيع، عن معلومات خطيرة تتعلق بـ "شبكة لنقل وغسيل الأموال".





ووفقا لما نشرته صحيفة الرأي الكويتية، أكدت التحقيقات أن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس أعضاء الخلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد الكشف عن تورطهم في تأسيس وإدارة شبكة لنقل الأموال بين الكويت ومصر عبر دول أخرى.





وخلال التحقيقات اعترف أعضاء الخلية أنهم دخلوا الكويت بجوازات سفر مزورة، وذلك قبل أن يتم إدراجهم على قوائم الإنتربول.





وأكدت الراي أن السلطات المصرية ستتواصل مع نظيرتها الكويتية لبحث تسليم عدة أسماء لم يتم الكشف عنها إلى الآن.





كما أكدت صحيفة الراي أن عددا من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية غادروا الكويت إلى دولة مجاورة، عقب توقيف أفراد الخلية.



