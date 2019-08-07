ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسئول قطاع القناة وسيناء بشباب العمال يشيد بالمشروعات القومية في بورسعيد

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:52 ص
مسؤل قطاع القناة
مسؤل قطاع القناة وسيناء بشباب العمال
احمد سالم
قال أسامة على عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لشباب عمال مصر إن فرع الاتحاد ببورسعيد يرقي إلى مستوى أن يكون اتحاد وليس فرعا. 

وأضاف أسامة على في تصريحات خاصة: أن ما لمسه في زيارة فرع الباسلة بناء على تكليف مجلس إدارة الاتحاد العام برئاسة النائب محمد وهب الله، فاق التوقعات بتفاعل مجلس إدارة الفرع و حماسهم من أجل انجاح المبادرة لإنعاش السياحة الداخلية لمحافظتهم.

وأوضح أسامة على أن زيارته لبورسعيد غيرت الكثير من المفاهيم ووضعته على حجم الإنجازات الحقيقة للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة على المحافظة.

ولفت إلى أنه اكتشف من خلال لقائه بأعضاء فرع بورسعيد أن المحافظة ذاخرة بالقيادات الشبابية ذات الأفكار البناءه لخدمة المجتمع وتنمية الحث الوطني لدى الشباب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب زيادة الإقبال.. مطالب بلجان اقتراع فرعية بانتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية.. صور

بورسعيد تستعد لاستقبال الرئيس.. والخبراء: زيارة السيسي بمثابة نقلة نوعية كبرى للمحافظة وسكانها.. فيديو وصور

محور 30 يونيو شريان الحياة لربط سيناء بالوادي.. محافظ بورسعيد: الجهات القائمة على الإنشاء تدخل التاريخ.. واختصار المسافة بين القاهرة والمدينة الباسلة في ساعة ونصف

شباب عمال بورسعيد يطلق مبادرة صيف عندنا

الاتحاد العام لشباب العمال يعتمد مجلس فرع بورسعيد كأول مقراته بالمحافظات

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يكشف عن كواليس وموعد التعاقد مع مدرب الزمالك الجديد

كل ما تريد معرفته عن فضل الاضحية وشروطها وأحكامها

الطلاق نتيجة متوقعة.. احذرى الجلوس مع زوجك في تلك الأوقات

مطالب بإصدار قانون المرور الجديد للسيطرة على السيارات الإرهابية

ابنة هيفاء وهبي تكشف حقيقة ارتدائها الحجاب

مقتل جنود في الحرس الثوري بعد الاشتباك مع انفصاليين على حدود تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدائق القناطر تعلن الطوارئ.. منتجع الغلابة بالقليوبية يتزين لاستقبال عيد الأضحى

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار