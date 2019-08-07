مسئول قطاع القناة وسيناء بشباب العمال يشيد بالمشروعات القومية في بورسعيد

قال أسامة على عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لشباب عمال مصر إن فرع الاتحاد ببورسعيد يرقي إلى مستوى أن يكون اتحاد وليس فرعا.





وأضاف أسامة على في تصريحات خاصة: أن ما لمسه في زيارة فرع الباسلة بناء على تكليف مجلس إدارة الاتحاد العام برئاسة النائب محمد وهب الله، فاق التوقعات بتفاعل مجلس إدارة الفرع و حماسهم من أجل انجاح المبادرة لإنعاش السياحة الداخلية لمحافظتهم.





وأوضح أسامة على أن زيارته لبورسعيد غيرت الكثير من المفاهيم ووضعته على حجم الإنجازات الحقيقة للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة على المحافظة.





ولفت إلى أنه اكتشف من خلال لقائه بأعضاء فرع بورسعيد أن المحافظة ذاخرة بالقيادات الشبابية ذات الأفكار البناءه لخدمة المجتمع وتنمية الحث الوطني لدى الشباب.



