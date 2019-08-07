حظك اليوم الأربعاء 7- 8 -2019 برج الحوت على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

مولود برج الحوت حنون وعاطفي وصريح متفهم لآراء من حوله، وهو من مواليد الأبراج المائية، ويقدم "صدى البلد" حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى إليك توقعات البرج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.



حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى



مهنيًا: القمر في منزلك التاسع مما يجعلك تهتم اليوم بمعرفة أصل الأشياء وتكتسب جديداً.



الحوت على الصعيد الصحى



تحتاج إلى الاهتمام بصحتك أكثر من أى وقت مضى فأنت لا تهتم بنظامك الغذائى وتغفل ممارسة الرياضة .



توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمولود برج الحوت



تفرح اليوم بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع هائلة.