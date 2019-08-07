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حدث ليلاً.. عاصفة رعدية تشل حركة المرور في السعودية ومحمد النني يقترب من الرحيل عن أرسنال

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:08 ص
النني
النني
محمد شحتة
شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عدداً من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تؤدي إلى سيول على منطقة جازان، مضيفة أن الأمطار رعدية ستتسبب في صعوبة في الرؤية . 

أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك، ويستعد المصريون لقضاء إجازة عيد الاضحى 2019، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن السبت 10 أغسطس، يوافق وقفة يوم عرفة، وهو يوم إجازة رسمية فى الدولة، على أن يكون الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك.

دخل المحترف الدولي المصري محمد النني، لاعب فريق أرسنال الانجليزي، دائرة اهتمامات نادي جالاتا سراي التركي، وذلك تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أعلن عدد من المغردين الإماراتيين عن دعمهم لمصر ووقوفهم معها ضد قوى الشر والإرهاب، والذي كان آخر أبرز وجوهه التفجير الإرهابي الذي وقع مساء الأحد الماضي، بجوار المعهد القومي للأورام في منطقة “المنيل” بالقاهرة وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة 47 آخرين.

نشر الفنان محمد رمضان، تعليقًا له عبر حسابه على فيس بوك، رد فيها على المذيعة ريهام سعيد، بعد ما عاتبته على الهواء، بسبب عدم سؤاله عنها في محنة مرضها. 

شهدت قرية ميت حبيب بمركز سمنود بمحافظة الغربية منذ قليل تشييع جثامين 11 من شهداء حادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام من مسقط رأسهم، وسط مشاركة الآلاف من أهالي ومواطني القرية، وذلك عقب أداء صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح الكبير بوسط شوارع القرية حتي مثواهم الأخير بمقابر العائلة.

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