شاهد.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

استعرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"اليوم، الأربعاء، الحالة المرورية بشوارع القاهرة، من خلال google earth.





ورصدت اللقطات الجوية، بعض الكثافات المرورية في طريق صلاح سالم، في الاتجاه القادم من المطار ومتجهة إلى كوبري 6 أكتوبر ومسجد الرحمن الرحيم.





وأظهرت اللقطات، أن الاتجاه الآخر من طريق صلاح سالم يشهد سيولة مرورية، كما شهد نفق الطيران سيولة مرورية تامة.



