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الأرصاد تكشف حالة الطقس بالأراضى المقدسة وتقدم النصائح للحجاج..فيديو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:18 ص
الحجاج
الحجاج
آيات أحمد
كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، قائلًا: إن درجات الحرارة تتراوح ما بين 42 درجة و44 درجة.


وأضاف الدكتور أحمد عبد العال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن درجة الحرارة فى المدينة المنورة اليوم تسجل 42 بينما فى مكة المكرمة تسجل 43 درجة.


وأشار الدكتور أحمد عبد العال، إلى أن نسبة الرطوبة فى مكة المكرمة أعلى من نسبة الرطوبة فى المدينة المنورة، موضحًا أن حالة الطقس يوم عرفة ستكون عالية الرطوبة.

ونصح الدكتور أحمد عبد العال الحجاج بضرورة شرب كميات كبيرة من المياه، في يوم عرفة واستخدام الشمسيات للوقاية من أشعة الشمس، وضرورة التوجه لأقرب قافلة طبية فى حالة الشعور بإعياء.

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