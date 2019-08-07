الأرصاد تكشف حالة الطقس بالأراضى المقدسة وتقدم النصائح للحجاج..فيديو

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، قائلًا: إن درجات الحرارة تتراوح ما بين 42 درجة و44 درجة.









وأضاف الدكتور أحمد عبد العال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن درجة الحرارة فى المدينة المنورة اليوم تسجل 42 بينما فى مكة المكرمة تسجل 43 درجة.









وأشار الدكتور أحمد عبد العال، إلى أن نسبة الرطوبة فى مكة المكرمة أعلى من نسبة الرطوبة فى المدينة المنورة، موضحًا أن حالة الطقس يوم عرفة ستكون عالية الرطوبة.



