الشباب السيناوي يضع حلولا لقضايا مجتمعه بمشاركة المسئولين

تناقش مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء عددا من القضايا التي تهم الرأي العام على مستوى المحافظات بمشاركة الشباب من مختلف الأعمار السنية.





وفي هذا الصدد، أعدت المديرية أجندة لمناقشة هذه القضايا علي مستوي ادارات للشباب والرياضة بمراكز المحافظة، بحضور الفئات المعنية، ومن بينها قضية التعليم.





وقال ايهاب حسن مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، إن هذه الجلسات تاتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور وزير الشباب والرياضه، بتنفيذ احتفالات اليوم العالمي للشباب.





وأضاف : "كما أن قضية التعليم، تأتي تزامنا مع حرص الدولة على النهوض بالتعليم وبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه العملية التعليمية والتى تهم كل بيت".





وتعقد ادارة الشباب والرياضه ببئر العبد ، جلسه لطلاب الشهادة الاعدادية والثانوية وطلاب الجامعات لمناقشة قضية النهوض بالتعليم، وذلك يوم الاربعاء الموافق٢٠١٩/٨/٧ الساعة ١٠ صباحا بمركز شباب مدينة بئر العبد.



