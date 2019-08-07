غرامة لمن يلتقط الصور سيلفي مع الدببة في رومانيا.. اقرأ السبب

قالت وزيرة البيئة الرومانية جراتيلا جافرييلسكو إنه بموجب أمر وزاري، سيتم السماح بصيد 140 دبا في رومانيا، وأرسلت بالفعل القرار إلى الجريدة الرسمية للنشر.



وذكرت الوزيرة، وفقا لموقع (رومانيا - إنسايدر) الإخباري، أنه سيتم توقيع غرامات على الناس الذين يطعمون الدببة أو يقتربون منها جدا لالتقاط الصور "السيلفي".



وأوضحت الوزيرة، خلال زيارة لمحمية طبيعية للدببة في مقاطعة براسوف، أنني أشعر بخيبة أمل ودهشة في كثير من الأحيان عندما أشاهد التليفزيون وأرى أننا نغذي الاتجاه لتقريب الدببة إلينا ووضعنا في خطر بدلا من أن نتركها لحالها، كما نلقي بنفاياتنا ثم نمنح الدب فرصة النزول من الجبل ودخول المدن في كثير من الأحيان حيث لا يتوقع المواطنون مقابلة دب على طريق عام أو في الحدائق الخاصة.



وأشار الموقع إلى أن الدببة أنواع محمية بالقوانين الدولية والرومانية وهذا يعني أنه لا يجوز صيدها إلا بناء على أمر وزاري من وزارة البيئة، في بعض الحالات على سبيل المثال، إذا تسبب الدبب في أضرار جسيمة أو شكل تهديدات للسكان، فيمكن للوزير إصدار تصريح بالقتل.