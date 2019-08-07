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فن

بعد لقائهما.. وصلة غزل بين ماريا كاري وهيلاري كلينتون عبر تويتر

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:48 ص
ماريا كاري وهيلاري
ماريا كاري وهيلاري كلينتون
شروق ابراهيم
التقت النجمة العالمية ماريا كاري، الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون، خلال حفل باربرا سترايساند الذي أقيم في ماديسون سكوير جاردن.

ونشرت ماريا كاري صورا تجمعها بهما عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلقت قائلة: "لي الفخر أن التقي بـ هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس بيل كلينتون".

وأضافت ماريا كاري: "شكرا لكم على كل ما قمتوا به وما زلتم تفعلوه لبلدنا".

وردت عليها هيلاري كلينتون قائلة: "نحن الذي تشرفنا.. فليس كل يوم نقابل ملكة".
بعد لقائهما.. وصلة غزل بين ماريا كاري وهيلاري كلينتون عبر تويتر
بعد لقائهما.. وصلة غزل بين ماريا كاري وهيلاري كلينتون عبر تويتر

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