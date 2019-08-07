أزمة دبلوماسية بين بلغاريا ورومانيا بسبب حمى الخنازير

اعربت وزارة الخارجية الرومانية عن "دهشتها وخيبة أملها" للطريقة التي أشار بها رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف إلى السياح الرومانيين عندما قال، وفقًا لوسائل الإعلام، إنهم مسؤولون عن نشر حمى الخنازير في بلاده.



وذكرت الخارجية الرومانية، في بيان، "بعيدا عن الحجج التقنية التي ستقدمها الهيئة الوطنية للصحة البيطرية وسلامة الأغذية للرد على التصريحات المؤسفة لرئيس وزراء بلغاريا، نشعر بالدهشة وخيبة الأمل إزاء الطريقة التي أشار بها رئيس الوزراء البلغاري للسياح الرومانيين، الذين يقدمون مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لبلغاريا".



وأشار موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري إلى ما قاله بويكو بوريسوف "أنا متأكد من أن السياح الرومانيين جلبوا حمى الخنازير إلى بلغاريا، كل يوم تعبر 57 ألف سيارة جسر الدانوب إلى البلاد. ليس لدينا ما نفعله، الناس لديهم المال، يمشون ويأكلون".

