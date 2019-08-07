ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج الخلايا الجذعية قد يصلح الضرر الناجم عن نوبة قلبية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:26 ص
علاج الخلايا الجذعية
علاج الخلايا الجذعية قد يعكس الضرر بنوبة قلبية
أ ش أ
ذكرت مجلة الدورة الدموية أن باحثين طوروا طريقة لنمو الأنسجة خارج الجسم باستخدام الخلايا الجذعية التي يمكنها إصلاح الضرر الناجم عن نوبة قلبية.

وقال باحثون في كلية الطب جامعة "واشنطن"، فى بيان صحفي، "على حد علمنا"، هذه هي الدراسة الأولى التي تُظهر أن الخلايا الجذعية المحفزة الخالية من أضرار الحمض النووي يمكن اختيارها عن طريق تنشيط عنصر ( p53 ) عند تنمية الخلايا الجذعية المحفزة المتعددة الحمض النووي وأن خلايا عضلة القلب الخالية من أضرار الحمض النووي قد عززت إمكانات القلب".

وأضافوا أن بإمكانهم زراعة خلايا جذعية متعددة القدرات خالية من التلف خارج الجسم، ثم إضافة تلك الخلايا بالقرب من نقطة موت الخلية في بيئة سريرية، يقولون إن هذا النهج قد حسن من قدرة البطين الأيسر للقلب على ضخ الدم.

وفي هذه الدراسة، قام الباحثون بتنشيط عنصر ( p53 ) داخل الخلايا الجذعية متعددة القدرات، وأدى هذا العلاج إلى قتل الخلايا التي لحقت بها أضرار في الحمض النووي أثناء تخطي الخلايا السليمة التي تم تربيتها ثم تفرزها في خلايا عضلية.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يكشف عن كواليس وموعد التعاقد مع مدرب الزمالك الجديد

شاهد.. ظهور حسن نصر الله في بعلبك لهذا السبب

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 7-8-2019

«ليست ابنته» .. صدى البلد يحاور بطل صورة إنقاذ طفلة معهد الأورام

للتجسس على أفريقيا والشرق الأوسط.. إسرائيل تطلق القمر الصناعي عاموس 17

لهذا السبب.. وزير الداخلية الإسرائيلي يمنح فلسطينيا الإقامة الدائمة في تل أبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدائق القناطر تعلن الطوارئ.. منتجع الغلابة بالقليوبية يتزين لاستقبال عيد الأضحى

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار