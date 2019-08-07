ارتفاع درجة الحرارة يساعد على تكاثر الفراشات الزرقاء

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن عودة الفراشات الزرقاء للتكاثر فى أعقاب الموجات الحارة التى ضربت البلاد فى العام الماضى، وأضافت أن تعداد الفراشات الزرقاء ارتفع بنسبة 104% فى عام 2018 مقارنة بتعدادها فى عام 2017 بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



ونقلت الصحيفة عن الجمعية الخيرية للحفاظ على الفراشات أن هذا النوع من الفراشات يشهد العام الحالى أفضل فصل صيف على الإطلاق وذلك نتيجة الموجة شديدة الحرارة التى شهدها شهر يوليو الماضى والتوقعات بارتفاع درجات الحرارة عن المعدل طوال شهر أغسطس الحالى.



وأضافت بيانات الجمعية أن هذا النوع من الفراشات ظل يعانى من خطر الانقراض على مدى 40 عاما نتيجة تآكل موائلها الطبيعية، غير أن أعدادها بدأت فى الزيادة فى العام الماضي حيث زادت بنسبة 110% في إنجلترا وبنسبة 94% في ويلز في الصيف الماضي مقارنة بعام 2017.



يذكر أن الفراشة الزرقاء لا تتواجد بشكل معتاد في الحدائق ولكنها تفضل المراعي البرية والأراضي البور.

