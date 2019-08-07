ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ارتفاع درجة الحرارة يساعد على تكاثر الفراشات الزرقاء

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:31 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن عودة الفراشات الزرقاء للتكاثر فى أعقاب الموجات الحارة التى ضربت البلاد فى العام الماضى، وأضافت أن تعداد الفراشات الزرقاء ارتفع بنسبة 104% فى عام 2018 مقارنة بتعدادها فى عام 2017 بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ونقلت الصحيفة عن الجمعية الخيرية للحفاظ على الفراشات أن هذا النوع من الفراشات يشهد العام الحالى أفضل فصل صيف على الإطلاق وذلك نتيجة الموجة شديدة الحرارة التى شهدها شهر يوليو الماضى والتوقعات بارتفاع درجات الحرارة عن المعدل طوال شهر أغسطس الحالى.

وأضافت بيانات الجمعية أن هذا النوع من الفراشات ظل يعانى من خطر الانقراض على مدى 40 عاما نتيجة تآكل موائلها الطبيعية، غير أن أعدادها بدأت فى الزيادة فى العام الماضي حيث زادت بنسبة 110% في إنجلترا وبنسبة 94% في ويلز في الصيف الماضي مقارنة بعام 2017.

يذكر أن الفراشة الزرقاء لا تتواجد بشكل معتاد في الحدائق ولكنها تفضل المراعي البرية والأراضي البور.

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يكشف عن كواليس وموعد التعاقد مع مدرب الزمالك الجديد

أخبار التوك شو.. محمد صلاح يتبرع لـ معهد الأورام بـ 3 ملايين دولار.. وأول تعليق من صاحبة الصورة المأساوية في الانفجار

السيسي يفتتح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة..اليوم

انفجار في مقر وكالة الضرائب في الدنمارك

الدولار بـ 16.61 جنيه.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 7 - 8 - 2019 | فيديو

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة تسجل أعلى قراءة لها فى هذا الوقت .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدائق القناطر تعلن الطوارئ.. منتجع الغلابة بالقليوبية يتزين لاستقبال عيد الأضحى

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار