ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على الحدود بين غانا وتوجو.. مصادرة 127 طرد ماريجوانا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:36 ص
صدى البلد
أ ش أ
ضبط مسؤولو دائرة الهجرة في غانا عند نقطة حدود أكانو بالقرب من بلدة دزودزي 127 طردا ما يشتبه في أنها ماريجوانا من منزل على الحدود بين غانا وتوجو.

وذكرت صحيفة (جانيان تايمز) على الإنترنت أن صاحب المنزل وهو من توجو فر قبل مداهمة فريق البحث للمنزل، وسلمت المضبوطات التي كانت مخبأة في أكياس بلاستيك كبيرة الحجم من مادة البوليثين، إلى الشرطة.

وقال القائد الإقليمي لدائرة الهجرة في منطقة فولتا إن الجريمة العابرة للحدود في المنطقة قد تزايدت في الآونة الأخيرة، لافتا إلى مصادرة شاحنة من النقل الثقيل محملة بكمية كبيرة من الديزل من توجو إلى غانا.

موضوعات متعلقة

شاهد.. مطار برج العرب يضبط أدوية مهربة من جدة مع راكب بنغالي

إحباط تهريب كمية من الأدوية البشرية من مطار برج العرب

ترشيحاتنا

شاهد.. سيدة تنقذ رجلاً من الانتحار أسفل قطار فائق السرعة

لهذا السبب.. وزير الداخلية الإسرائيلي يمنح فلسطينيا الإقامة الدائمة في تل أبيب

أحمد فلوكس يدافع عن هنا شيحة بعد طلاقهما

ابنة هيفاء وهبي تكشف حقيقة ارتدائها الحجاب

خبير أمن المعلومات يعطي نصائح مهمة قبل تركيب كاميرات المراقبة.. ويحذر من هذا الأمر

بينهم ربع سكان العالم.. 11 دولة عربية مهددة بكارثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدائق القناطر تعلن الطوارئ.. منتجع الغلابة بالقليوبية يتزين لاستقبال عيد الأضحى

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار