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مؤسسة خيرية بريطانية: انبعاثات لندن من ثاني أكسيد الكربون أكثر من بوروندي 200 مرة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:42 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكدت مؤسسة "كريستيان أيد" الخيرية البريطانية أن الدول الأفريقية الفقيرة هي الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي.

وذكرت المنظمة الخيرية أن بوروندي والدول الأفريقية الأخرى المماثلة تشعر بشدة بوطأة التغير المناخي على نظم إنتاج الغذاء بها.
وكشف الخبراء،على سبيل المثال، عن أن مساهمة بوروندي مع ذلك في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون تعد هامشية مع ذلك حيث أن انبعاثات مواطن بريطاني توازى انبعاثات 200 مواطن في بوروندي.

ويجتمع العلماء والمسئولون من أنحاء العالم في جنيف لبحث تأثيرات تغير المناخ على الأرض وكيف تؤثر الأرض والغابات على المناخ، ومن المقرر أن يصدر التقرير المفصل للاجتماع غدا الخميس.

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