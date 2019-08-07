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تعليم

انفجار معهد الاورام.. مجلس جامعة القاهرة يتبرع براتب شهر لصالح المرضى

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:47 ص
مجلس جامعة القاهرة
مجلس جامعة القاهرة
ياسمين سامي
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تبرعه مع عمداء الكليات أعضاء مجلس الجامعة براتب شهر لصالح المعهد القومي للأورام، بعد الانفجار الذي شهده محيطه يوم الاحد.

وقال محمد عثمان الخشت على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أعلن ومعي جميع عمداء الكليات أننا سنقوم بالتبرع براتب شهر لصالح المعهد القومي للأورام".

وأضاف محمد عثمان الخشت في منشوره "أدعو زملائي أعضاء هيئة التدريس والعاملين وابنائي وبناتي الطلاب للمساهمة في التبرع لدعم المعهد، ولا نفرض على أحد شيئا ولا نقتطع من راتب أي زميل، الأمر لكم ولإرادتكم الكريمة التي لا تحتاج إلى أي مزايدة".

وأكد محمد عثمان الخشت أن جامعة القاهرة توفر حاليا ماكينة فوري أمام قبة الجامعة تحت الساعة لتلقي التبرعات، كما توجد سيارة إسعاف للتبرع بالدم لمرضى معهد الأورام تحت الساعة، مضيفا "نحن في انتظاركم.. المصريين أهل الشهامة والأصل، الخير في المصريين الى يوم الدين".

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