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جهاز المشروعات الوطنية: إنجاز مجمع الأسمدة الفوسفاتية خلال 36 شهرا..فيديو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:40 ص
مجمع الأسمدة الفوسفاتية
مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة
آيات أحمد
قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز المشروعات الوطنية بالقوات المسلحة: إن مصانع شركة النصر تساهم فى توفير بعض المنتجات الحيوية الهامة مثل الكلور الذى يستخدم فى محطات مياه الشرب، بينما يبلغ إنتاج الشركة من الشبه السائلة والصلبة 50% من الإنتاج المحلى.

وأضاف اللواء مصطفى أمين، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، أن الشركة تقوم بتصدير ما يزيد من حاجة السوق المحلى من بعض الأصناف إلى دول العالم، وتنفرد شركة النصر بإنتاج عدد من الأنواع الخاصة من الأسمدة والكيماويات.

وتابع اللواء مصطفى أمين، أن يحرص جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على تطبيق أحدث نظم الإدارة فى العمل، وحصلت شركة النصر على شهادة 17025 من المجلس الوطنى للإنشاء، إضافة إلى شهادة الجودة.


وأوضح أن الشركة حصلت على عدة شهادات أيزو، مشيرًا إلى أنه بالعمل الجاد المتميز لجميع العاملين تم إنجاز المجمع الصناعى العملاق فى العين السخنة خلال 36 شهرا فقط بالتعاون مع بعض الشركات العالمية المتخصصة.

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