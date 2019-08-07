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جوجل تغلق رسميًا تطبيق Trips الخاص بها

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:48 ص
تطبيق Trips
تطبيق Trips
شيماء عبد المنعم
أغلقت شركة جوجل "Google" الأمريكية، تطبيق الرحلات "Google Trips"، وقامت بدمج معظم ميزاته إلى تطبيقات أخرى مثل خرائط جوجل "Google Maps".

ووفقا لموقع "تك كرانش" التقني، أن دعم تطبيق "Google Trips" انتهى يوم الإثنين، ولكن المعلومات والملاحظات والأماكن المحفوظة على التطبيق ستكون متاحة للمستخدم عبر Search طالما أنه قد سجل دخول إلى حسابه على جوجل "Google".

وللعثور على المعالم السياحية والأحداث والأماكن الشائعة جغرافيًا، يمكن للمستخدمين البحث عن رحلاتي "My Trips" أو زيارة صفحة السفر "Travel" الجديدة والمحسنة في جوجل.

وأعلنت شركة جوجل "Google" عن إجراء تغييرات على موقع "Travel" في سبتمبر 2018، والتى تضمنت العديد من الميزات التي انتقلت بعد ذلك إلى تطبيق "Google Trips". لذلك سيتم التركيز الآن على جذب المستخدمين مرة أخرى إلى "Travel"، وتضمين مزيد من الوظائف في تطبيق خرائط جوجل.

وقريبًا سيتمكن المستخدمون من إضافة وتعديل الملاحظات من رحلات جوجل "Google Trips" من خلال قسم السفر "Travel" على متصفح الإنترنت والعثور على المعالم السياحية ورحلات الطيران والفنادق المحفوظة لرحلات سابقة أو قادمة.

ومن خلال تطبيق خرائط جوجل "Maps" يمكن البحث عن جهة أو العثور على أماكن مميزة أو مطاعم أو حدث من خلال تمرير علامة التبويب "استكشف" أو "Explore" في التطبيق.

يذكر أن تطبيق "Google Trips" تم إطلاقه فى عام 2016، ويقوم بمهام المساعد الذكي للمسافرين حيث يقدم لهم خدمات كثيرة خلال الإجازات مثل حجز الفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن السياحية فى البلد المسافر إليها، والتي يمكن الوصول إليها دون الحاجة لإتصال بالانترنت.

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