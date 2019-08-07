إحباط تهريب 9 أطنان دقيق مدعم للسوق السوداء في كفر الشيخ.. صور

نجحت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، في إحباط محاولة تهريب 180 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم تجميعها من الأفران البلدية بمركز قلين إلى محافظة القليوبية، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات بإشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ.



وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط المتهم أ.ع، مقيم بالقناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية أثناء قيادة السيارة، 2647 ق ب ط، نقل، محملة بـ 180 شيكارة دقيق مدعم بما يعادل 9 أطنان.



وكشفت معلومات مباحث التموين، عن قيام المتهم بتجميع كميات الدقيق المضبوطة من بعض المخابز بمركز قلين بغرض تهريبها لمحل إقامته بمحافظة القليوبية والاتجار بها في السوق السوداء، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.



ألقى القبض على المتهم تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، والتحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر 274 لسنة 2019م، جنح أمن دولة مركز قلين، وباشرت النيابة التحقيقات.

