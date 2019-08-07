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السفير الفلسطينى بالقاهرة يستقبل حجاج مكرمة خادم الحرمين لأسر الشهداء

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:29 م
السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني يستقبل الحجاج
نادر غازى:
استقبل سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح على رأس وفد من مستشاري السفارة الفلسطينية، فجر اليوم، الأربعاء، حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين لأسر الشهداء وعددهم خمسمائة حاج، حيث وصلوا مطار القاهرة قادمين من قطاع غزة وفي طريقهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

ونقل سفير دولة فلسطين، للحجاج الكرام تحيات وتهاني الرئيس الفلسطينى أبو مازن، وأكد حرصه على متابعة إجراءات خروج الحجاج ووصولهم بخير وسلامة إلى الديار الحجازية وعودتهم سالمين لأرض الوطن.

وتوجه السفير دياب اللوح بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لرعايته واهتمامه بالحجيج الفلسطيني، وتخصيصه هذه المكرمة السنوية لعائلات شهداء فلسطين، مشيدًا بالتعاون التام بين السفارة والجهات السعودية المعنية، لاسيما سفارة وقنصلية المملكة في مصر لإنجاح وإتمام إجراءات المكرمة على أكمل وجه.

وعبر السفير دياب اللوح عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع الجهات المصرية المختصة التي سهلت مهمة وصول الحجيج الفلسطينيين، وخصصّت صالة خاصة بمطار القاهرة لاستقبال حجاج فلسطين.

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