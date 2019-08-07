لميس سلامة: تصريحات وكالة الطاقة الأمريكية عن قناة السويس يؤكد الريادة المصرية.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن وكالة الطاقة الأمريكية أكدت أن أكثر من نصف النفط المنتج تم إرساله عبر قناة السويس، كما أكدت أن قناة السويس زادت أهميتها كممر استيراتيجي لتجارة النفط والغاز فى العالم كله.



وأوضحت الإعلامية لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قناة السويس الجديدة حققت الزيادة فى أكثر من الضعف من الشحنات للنفط الخام المتجه جنوبًا لأسواق آسيوية خلال عامى 2017 و2018.



وأضافت الإعلامية لميس سلامة، أن قناة السويس بها أفضل تطوير لمواكبة أحجام وحمولات السفن المختلفة، مؤكدة أنها شهدت مرور أكبر سفينة حاويات فى العالم بحمولة 170 ألف طن، مشيرة إلى أن ما يحدث فى مصر تقدم كبير وبها خير كثير.

