ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الربط بين التصميم الداخلي والخارجي للمباني التراثية في ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:09 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
ينظم مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل بعنوان "الربط بين التصميم الداخلي والخارجي للمباني التراثية بالإسكندرية"، وذلك في الفترة من 19 إلى 21 أغسطس الجاري.

تتناول الورشة مقدمة عن تاريخ وحضارة الإسكندرية، ونبذة عن تراثها المعماري، وكذلك مبادئ وأسس التصميم الداخلي، والاتجاهات والطرز المختلفة للتصميم الداخلي، كما تتضمن الورشة كيفية ابتكار تصميمات ذات فكر يعتمد على الربط بين التصميم الداخلي والخارجي للمباني التراثية بالإسكندرية.

يقوم بالتدريب في الورشة الدكتور مينا نادر، مصمم جرافيك بمركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، وحاصل على دكتوراه في إعادة توظيف الحيزات الداخلية للمباني التراثية بالإسكندرية.

تأتي الورشة في إطار اهتمام مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بدراسة الإسكندرية في جميع العصور من كافة المجالات الثقافية مثل التراث الملموس وغير الملموس والآثار والفنون، بالإضافة الى دراسة الوضع الراهن للمدينة في القطاعات التنموية المختلفة كالمواصلات والإسكان والزراعة والصناعة، وأيضًا دراسة مستقبل المدينة وامتداداتها العمرانية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النظام الغذائي المتوسطي والهوية المصرية في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

النظام الغذائي المتوسطي والهوية المصرية في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

باحث: انضمام مصر لـ نظام حياة شعوب البحر المتوسط يسهم في النهوض بالاقتصاد

ترشيحاتنا

لميس سلامة: تصريحات وكالة الطاقة الأمريكية عن قناة السويس يؤكد الريادة المصرية.. فيديو

بينهم ربع سكان العالم.. 11 دولة عربية مهددة بكارثة

«ليست ابنته» .. صدى البلد يحاور بطل صورة إنقاذ طفلة معهد الأورام

حركة النهضة الإخوانية تعلن عن مرشحها للرئاسة فى تونس

مشهد مروع.. مدرب سباحة يعتدي على طفل في الصين.. فيديو

عاصفة رعدية تشل حركة المرور في السعودية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات بإعلان زواج كايلي جينر من ترافيس سكووت في عيد ميلادها الـ22.. صور

حدائق القناطر تعلن الطوارئ.. منتجع الغلابة بالقليوبية يتزين لاستقبال عيد الأضحى

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر