البابا تواضروس مهنئا رئيس الوزراء بعيد الأضحى: وفق الله جهدكم لدفع عجلة التنمية

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر دوام التقدم نحو مستقبل مشرق.



وجاء في نص التهنئة: "الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يطيب لي بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، أن أهنئ سيادتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك،طالبين من الله أن يوفق جهودكم المخلصة لدفع عجلة التنمية والإنتاج، لبناء مستقبل مشرق، يليق بمصرنا الغالية".



وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بعث ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأنه يصلي إلى الله أن يبارك في الجهود المخلصة والحثيثة للنهوض بمصرنا الغالية.

