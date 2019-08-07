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تغييرات جديدة بين قياداتٍ الصحة الكويتية.. تعرف عليها

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:09 م
تغييرات جديدة بين
تغييرات جديدة بين قياداتٍ الصحة الكويتية
سمر صالح

قالت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الاربعاء أن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أجرى حركة تغييرات لقيادات في وزارة الصحة.

وأصدر الصباح قرارات وزارية عدة لنقل وندب وتكليف عدد من مديري المناطق الصحية والإدارات المركزية ومديري المستشفيات ونواب مديري المستشفيات.

وتأتي القرارت عقب تدوير رؤساء المكاتب الصحية، فيما ستتبعها مرحلة أخرى تشمل عددا آخر من الوظائف الإشرافية.

وشمل التغير تعيين الدكتور محمد عويضة مديرا لمنطقة الفروانية الصحية والدكتور بدر العنزي مديرا للجهراء الصحية والدكتور عبداللطيف السهلي مديرا لـمنطقة الصباح الطبية والدكتور حمود الزعبي مديرا لمنطقة حولي الصحية والدكتور أحمد الشطي مديرا لـمنطقة الأحمدي الصحية.

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