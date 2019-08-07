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محافظات

أسيوط تعلن الفائزين بمسابقة أجمل صورة عن المعالم السياحية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:05 م
أسيوط تعلن عن الفائزين
أسيوط تعلن عن الفائزين بمسابقة لأجمل صورة فوتوغرافية
إيهاب عمر
أعلنت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة أسيوط عن أسماء الفائزين في مسابقة أجمل صورة فوتوغرافيا لأي مقوم جذب سياحي بالمحافظة والتي أطلقتها منتصف شهر يونيو الماضي لرفع الوعي الثقافي والسياحي لدى أبناء المحافظة وتكريم الهواة واكتشاف المواهب في التصوير الفوتوغرافي وابراز المعالم السياحية الخالدة التي تمتلكها المحافظة.

وأكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على ضرورة الاهتمام بالمواهب في المجالات المختلفة وتشجيعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم بكافة الطرق الممكنة خاصة وإن تلك المواهب سوف تفيد الوطن في هذه القطاعات لافتًا إلى العمل على تنشيط السياحة الداخلية والخارجية من خلال تنظيم المسابقات والرحلات المتنوعة والتسويق والدعاية من خلال إبراز المقومات ونشر الصور لهذه المعالم التي تبرز جمالها وروعتها.

وأوضح عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط إن اللجنة المنظمة للمسابقة والمشكلة من قبل الهيئة اختارت الصور الفائزة بالمسابقة وتكريم وتوزيع الجوائز "شهادات استثمار" على أصحاب المراكز الثلاث الأولى حيث حصل "اسحق شكري" على المركز الأول عن صورة دير درنكة و"أسماء عبدالحميد" على المركز الثاني عن صورة متحف الأزهر و"جورج هاني" على المركز الثالث عن صورة قصر ألكسان موكدًا على استمرار تنظيم مثل تلك المسابقات التي تلقي الضوء على المعالم والمواقع السياحية الهامة التي تذخر بها المحافظة وهو ما يعزز تعريف المواطنين وكافة فئات المجتمع الأسيوطي بها.

كانت الهيئة قد أعلنت عن تنظيم مسابقة لأهل الفن والتصوير وهواة السياحة والفوتوغرافيا من خلال الصفحة الخاصة بهيئة تنشيط السياحة "تنشيط السياحة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على الرابط https://www.facebook.com/tourismpromation أو عبر البريد الالكتروني [email protected] أو تسلم باليد في إدارة السياحة بالدور الثالث بديوان عام المحافظة في منتصف يونيو الماضي وتم اختيار الفائزين وتوزيع شهادات استثمار كجوائز للمراكز الأولى بالمسابقة.
أسيوط تعلن الفائزين بمسابقة أجمل صورة عن المعالم السياحية
أسيوط تعلن الفائزين بمسابقة أجمل صورة عن المعالم السياحية
أسيوط تعلن الفائزين بمسابقة أجمل صورة عن المعالم السياحية

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