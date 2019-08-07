ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أصحاب المعاشات للنيابة: المتهمون بيعرضوا علينا المساعدة وبعدين بيسرقونا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:17 م
صورة أرشيفية - محاولة
صورة أرشيفية - محاولة سرقة
محمد العيسوى
تواصل نيابة حدائق القبة الجزئية، الاستماع لأقوال ضحايا عصابة تخصصت نشاطها في سرقة اصحاب المعاشات من امام مكاتب البريد.

فيما قال الضحايا اثناء التحقيقات ان المتهمين كانوا يعرضون المساعدة علينا ثم يستولون علي الاموال التي بحوزتنا.

فيما كشفت تحريات مباحث قسم شرطة الحدائق بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين خاصةً كبار السن من أمام مكاتب البريد بأسلوب "النشل" يضم سيدتين وسائق "توك توك"، وذلك عقب إيهامهم بمساعدتهم وتوصيلهم باستخدام "توك توك".

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبحوزة الثالث المركبة المستخدمة في ارتكاب الوقائع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 حوادث سرقة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي 12 ألف جنيه من متحصلات وقائع السرقة التى حصلوا منها.

وأضافوا المتهمين بأنهم تصرفوا فى بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها لأحد الأشخاص "لا يمكنهم الإرشاد عنه" وإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها.


تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط عصابة تخصصت فى سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة بالقاهرة

ريا وسكينة 2019.. القبض على عصابة سرقة قائدي السيارات بمصر الجديدة

لسرقة متعلقات قائدي السيارات.. حبس شقيقتين كونتا تشكيلا عصابيا بالنزهة

جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي واطلع بره فى دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

مرتضى منصور يعترض على تغيير ملعب مباراة ديكاداها

هل يجوز صوم يوم عرفة لمن لم يصم الأيام الأول من ذي الحجة ؟.. الإفتاء توضح

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اطلع بره

ليفربول يتغزل في أفضل 5 أهداف لـ محمد صلاح الموسم الماضي.. فيديو

عاصفة رعدية تشل حركة المرور في السعودية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات بإعلان زواج كايلي جينر من ترافيس سكووت في عيد ميلادها الـ22.. صور

حدائق القناطر تعلن الطوارئ.. منتجع الغلابة بالقليوبية يتزين لاستقبال عيد الأضحى

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر