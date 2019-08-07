أصحاب المعاشات للنيابة: المتهمون بيعرضوا علينا المساعدة وبعدين بيسرقونا

تواصل نيابة حدائق القبة الجزئية، الاستماع لأقوال ضحايا عصابة تخصصت نشاطها في سرقة اصحاب المعاشات من امام مكاتب البريد.



فيما قال الضحايا اثناء التحقيقات ان المتهمين كانوا يعرضون المساعدة علينا ثم يستولون علي الاموال التي بحوزتنا.



فيما كشفت تحريات مباحث قسم شرطة الحدائق بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين خاصةً كبار السن من أمام مكاتب البريد بأسلوب "النشل" يضم سيدتين وسائق "توك توك"، وذلك عقب إيهامهم بمساعدتهم وتوصيلهم باستخدام "توك توك".



وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبحوزة الثالث المركبة المستخدمة في ارتكاب الوقائع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 حوادث سرقة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي 12 ألف جنيه من متحصلات وقائع السرقة التى حصلوا منها.



وأضافوا المتهمين بأنهم تصرفوا فى بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها لأحد الأشخاص "لا يمكنهم الإرشاد عنه" وإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها.





تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

