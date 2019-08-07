انهيار عقار خال من السكان بالسيدة زينب

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا عن انهيار العقار رقم 21 شارع الشيخ امام محكمة زينهم بحى السيدة زينب .



وبانتقال رئيس الحي تبين انهيار كامل للعقار وهو مكون من دور ارضى وأربعة طوابق.



وأسفر عن اصابة 4 اشخاص من العقار المجاور والمارة ولا توجد ضحايا او وفيات نتيجة الاخلاء المسبق قبل الانهيار.



وقد تم على الفور نقل المصابين الى مستشفى المقطم لتلقى الاسعافات والعلاج اللازم.



وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لرئيس حي السيدة زينب بتشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثير العقار المنهار على العقارات المجاورة، حيث تبين تأثر العقار المجاور رقم 11 بحدوث ميل بسيط ويضم 5 اسر تم حصرهم.



وتم اخلائه كإجراء احترازى من السكان دون المنقولات وعمل شدات وصلبات لتأمين العقار وسلامة المارة، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف الإعانات العاجلة اللازمة لسكان العقار الذى تم اخلائه لتوفير احتياجاتهم اليومية لحين اتخاذ القرار النهائي للعقار، كما طالب بضرورة رفع المخالفات الناتجة عن الانهيار فور انتهاء النيابة من المعاينة.