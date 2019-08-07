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حوادث

وزير الداخلية مهنئا وزير الدفاع: نستوحي من العيد معاني التضحية والفداء

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:19 م
الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى و اللواء محمود توفيق
مصطفى الرماح
بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء في البرقية: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

ونحن إذ نستوحى من هذه المناسبة المباركة معانى الاحتفاء والثواب لقيم التضحية والفداء والعطاء، نستخلص اليقين الذى يدفعنا لإنجاز مستهدفات مسيرتنا الوطنية نحو التقدم والازدهار والرخاء، من خلال العمل الجاد والمثابرة ومواجهة التحديات، والسعى نحو المزيد من التكاتف والتلاحم لتبقى مصر الكنانة أبد الدهر، بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالها عزيزة كريمة آمنة".

كما بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها:
"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة مع قرب حلول عيد الأضحى، أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين المولى العزيز الحكيم أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم، وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية".

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