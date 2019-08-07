نستلهم منها الدافع لمواصلة العطاء .. وزير الداخلية يهنئ الضباط والمجندين بمناسبة عيد الأضحى

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2019، للقيادات والضباط والموظفين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية.





جاء في البرقية:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة من القيادات والضباط والموظفين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين يسرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى.





إننا إذ نستقبل عيد الأضحى المبارك لنستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء لتكون لنا دافعًا على مواصلة البذل والعطاء.. لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية وتوطيد دعائم الإستقرار والأمن والرخاء.. متسلحين بالإخلاص والعمل الدؤوب يقينًا فى جزاء المولى عز وجل مبتهلين إليه سبحانه وتعالى.. أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.



