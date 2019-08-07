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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:18 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 1.1%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" الذي يتضمن عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 0.38%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا والذي يتضمن أسهم المؤشر الرئيسي والمؤشر الثانوي بنسبة 0.48%.

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