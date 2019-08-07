تفاصيل إزالة 149 تعديا على منطقة آثار البحيرة .. صور

نجحت منطقة آثار البحيرة بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار والجهات المختصة في تنفيذ قرارات الإزالة على عدد من التعديات الواقعة عليها، في إطار خطة وزارة الآثار لإزالة كافة التعديات الواقعة على المناطق الأثرية وحمايتها والحفاظ عليها.



وقالت د. نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، أن عدد الحالات التي تم تنفيذها في منطقة البحيرة حتى الآن بلغ ١٤٩ حالة تعدي في عدد ٢٠ تل أثري بمراكز كفر الدوار وأبو حمص والدلنجات وحوش عيسى وأبو المطامير والمحَمودية وايتاي البارود وكوم حمادة، موضحة أنه تم تنفيذ عدد 24 قرار إزالة للتعديات بالبناء بإجمالى مساحة 4735 م، وتنفيذ عدد 18 قرار ازاله تعدى بالزراعة و إزالة عدد 10 قرارات تعدى بالتشوين بإجمالى 52 قرار إزالة.



‏كما نجحت أيضا في إزالة عدد 97 حالة تعد إزالة فورية منها 38 حالة تعدى بالبناء على مساحة 4195 م2، وعدد 20 حالة تعد بالزراعة وعدد 39 حالة تعد بالتشوين.

