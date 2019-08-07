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البعثة الطبية للحج تستقبل 39 ألف مصري في مكة والمدينة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:49 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عبدالصمد ماهر
استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى صباح اليوم الأربعاء، 38946 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 34545 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4401 حالة في المدينة المنورة، مؤكدًا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميًا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ31 حالة بالمستشفيات السعودية، بإجمالي عدد 109 جلسات غسيل كلوي، فيما تلقت 7 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميًا "صباحًا ومساءً" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وفي سياق آخر تفقد، اليوم، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، "رئيس البعثة المصرية للحج"، والدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة، ورؤساء البعثات من وزارات "الداخلية، والتضامن، والسياحة"، عددًا من المرضى المصريين بالمستشفيات السعودية، للاطمئنان على حالاتهم الصحية.

وكشف الدكتور عمرو قنديل، عن دخول 87 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 39 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 48 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، موضحًا أنه تم المرور على عدد من المرضى بمستشفى النور التخصصي، موضحًا أن المستشفى بها 14 حالة من المرضى المصريين، حالاتهم الصحية مستقرة، ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

وأوضح "قنديل" أن "رئيس البعثة المصرية للحج"، أشاد بدور البعثة الطبية للحج، لمتابعتهم المستمرة للمرضى بالمستشفيات للتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه، مؤكدًا أن جميع المرضى يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.


وأشار" قنديل" إلى أن "رئيس البعثة المصرية للحج"، اطمأن على خطة تفويج المرضى المصريين المحتجزين بالمستشفيات إلى مستشفيات المشاعر "بمنى وعرفات"، من خلال سيارات مجهزة "قوافل علاجية"، حتى يتمكنوا من أداء مناسك الحج، مشيدًا بما تقدمه السلطات ووزارة الصحة السعودية من خدمات لضيوف الرحمن، وموجهًا لهم الشكر على ما يبذلونه.

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