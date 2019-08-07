محافظ الدقهلية: استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أنه تم اتخاذ إجراءات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة.



جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية صباح اليوم والذي حضره أعضاء الجهاز التنفيذي المعنيين للتأكيد على جاهزية كافة القطاعات بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة التنسيق بين مديرية الطب البيطري مع مباحث التموين والجهات ذات الصِّلة لتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتداول اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجاتها لضمان توفير لحوم خالية من اَي مسببات مرضية.



والتشديد على الأطباء البيطريين بالمجازر باستمرار فتح المجازر وإلغاء الراحات طوال أيام العيد، كما يتم تكثيف لجان مكافحة الكلاب الضالة بأماكن تجمع المواطنين بالمتنزهات والحدائق العامة لضمان سلامة المواطنين.



وشدد محافظ الدقهلية على تفعيل كافة أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحال، لضمان الانضباط والالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع والرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين ،وتكثيف الرقابة على المخابز والمرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر اسطوانات البوتاجاز .



واشار إلى إلغاء الإجازات لرؤساء الوحدات المحلية خلال أيام العيد والعمل المستمر لإزالة الإشغالات التي تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المتواصلة للإزالة الفورية لأية تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والاستجابة الفورية لمطالب المواطنين والعمل الجاد على حل مشاكلهم دون تقصير أو إهمال .



وأوضح شاروبيم أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أية حالات طارئة وسرعة التعامل معها، ورفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق من المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفوري مع اية اعطال أو أحداث طارئة واتخاذ إجراءات حلها فورا.



وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوفير وسائل انتقال المواطنين خلال أيام العيد بما يكفل تغطية المدن والمراكز والقرى، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية لضمان إلتزام السائقين بخطوط السير المحددة وإلتزام سائقي التاكسي بالتعريفة المقررة .



كما شدد على قيام جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وادارات البيئة بالتأكد من جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة ونظافتها لاستقبال الزوار والأطفال والتأكد من نظافة المأكولات والمشروبات المعروضة فيها .



ومن جهة أخرى أكد شاروبيم على رفع درجه الاستعداد القصوى بمصيف جمصة السياحي وتضافر جهود كافة قطاعات الخدمات والمرافق والمسطحات المائية وخاصة الخدمات الصحية والتموينية ومياه الشرب والصرف الصحي، وتكثيف أعمال النظافة وتوافر خدمات الإسعاف على الشاطئ وتوفير المنقذين على الشاطئ للتفاعل مع ايه احداث فورا بالتنسيق والتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة جمصه لتوفير جميع الخدمات لرواد المصيف خلال فترة العيد.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وربطها بالغرفة الرئيسية للعمليات بالمحافظة للإبلاغ عن اية طوارئ والتجاوب معها فورا.