حدائق القناطر تتزين لاستقبال المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى.. طوارئ أمنية وصحية.. غرف عمليات لتلقى الشكاوى.. وفقرات فنية فى المتنزهات منذ الصباح

حدائق القناطر تتزين لاستقبال المواطنين خلال احتفالات العيد

فقرات فنية وشعبية فى المتنزهات بالتنسيق مع قصور الثقافة

فتح 30 مجزرا على مستوى المحافظة لاستقبال الأضاحى

استعدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية لاستقبال الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، حيث تم الانتهاء من تجهيز الحدائق العامة بالمدينة والتى تبلغ مساحتها 500 فدان وفتح متحفى الرى والطفل والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية بالمدينة أمام المواطنين منذ الصباح الباكر.ومن المقرر أن تنظم المحافظة سلسلة من الاحتفالات بمشاركة فرق قصور الثقافة بالمحافظة من خلال عزف فرق الآلات النحاسية وآلات النفخ والمزمار البلدي بالتنسيق مع قصر ثقافة بنها بمناطق الحدائق والمتنزهات والمساحات الخضراء الشاسعة بالمدينة والتي تعد مقصدا للزوار من جميع محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى في المناسبات المختلفة.وأعطى الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، توجيهات للأجهزة الامنية بعمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات والدفع بفرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافي حوادث الغرق، فضلا عن زيادة تأمين اللنشات والمراكب النيلية ومتابعة حمولتها.وشدد محافظ القليوبية على جاهزية المجازر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن المحافظة بها 30 مجزرًا موزعة على جميع مراكز المحافظة وتخضع لإشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية.وقال محافظ القليوبية إنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقي الشكاوى ومتابعة أعمال الذبيح داخل المجازر خلال أيام العيد، على أن يتم وقف جميع الراحات والإجازات خلال أيام العيد، وإمداد المجازر بأعداد من الأطباء لمعاونة أطباء المجازر لاستيعاب المذبوحات، وحرصا على استمرار العمل على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد.وجرى رفع حالة الاستعداد القصوى للعمل وضبط جميع أعمال المجازر والتأكيد على نظافتها وتكثيف التفتيش على اللحوم من خلال الحملات التموينية على محلات الجزارة والأسواق خلال فترة عيد الأضحى لمنع الذبح خارج المجازر في الطرقات والأسواق للتأكد من سلامة اللحوم وضبط الأسعار حفاظا على البيئة والصحة العامة مع توفير الإضاءة الكافية ومعدات النظافة.وأكد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، والطب البيطري، والأمن والصحة والبيئة لوضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة الأمنية والتواجد الأمنى بجميع المنشآت الحيوية بالمحافظة والميادين العامة والمتنزهات وأماكن تردد المواطنين من أول أيام العيد وحتى نهاية إجازة العيد.وشدد الدكتور علاء عبد الحليم على ضرورة تواجد قيادات المصالح الحكومية مع تشكيل لجنة لحماية المقار والمرور المستمر وعمل نوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة خلال هذه الفترة.من ناحية أخرى، استعدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية أيضا لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ جميع الإجراءات التأمينية اللازمة للحفاظ على الأمن العام وتحقيق الانضباط أثناء تلك الاحتفالات.وقال اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إنه تم رفع حالة الاستنفار الأمنى بجميع مدن المحافظة، وذلك لمواجهة أى أعمال خارجة عن القانون أو أحداث تخل بالأمن وتروع المواطنين خلال احتفالاتهم بالعيد.وأضاف مدير أمن القليوبية أنه تم نشر عدد من الدوريات والسيارات الامنية الثابتة والمتحركة حول المتنزهات والحدائق والأماكن العامة التى تزدحم بالمواطنين تحسبا لاستغلال البعض الاحتفالات والقيام باى أعمال تضر بالأمن العام.من جانبها، أعلنت رحاب المزين، رئيس مجلس مدينة ومركز القناطر، حالة الطوارئ بالمدينة والحدائق والمتنزهات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.وأوضحت رئيس مجلس مدينة ومركز القناطر أن الطوارئ تشمل كل القطاعات الخدمية، مشيرة إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم لتلقي أي حالات طارئة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتنسيق مع الإدارة التمونية و البيطرية والصحة لتكثيف الحملات التموينية، على محال بيع اللحوم والأسماك والمجازر لضبط الأسعار وأي مخالفات أو أسماك ولحوم فاسدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وأضافت رحاب المزين أنه تم متابعة إدارة الري بتجهيز جميع الحدائق لاستقبال السادة الزائرين للاستمتاع وقضاء وقت ممتع خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالقناطر الخيرية.وأشارت رئيس مجلس مدينة ومركز القناطر إلى أن إدارة الشباب قامت بإعداد معسكرات من الشباب داخل الحدائق والميادين العامة لمساعدة الزائرين وإرشادهم، كما استعدت إدارة الأوقاف بتجهيز الساحات المقرر إقامة صلاة عيد الأضحى بها بمركز مدينة القناطر الخيرية.