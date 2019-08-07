طبخات سهلة وسريعة للغداء بدون لحمة.. 5 أكلات أبرزها انشاديلا نباتى وبرغل بالطماطم ومشروم فى الفرن

طبخات سهلة وسريعة للغداء بدون لحمة.. هذه الكلمات البسيطة تبحث عنها المرأة دائما.. ففى كل يوم يلقى على عاتقها مسئولية تقديم طبخات سهلة وسريعة ولذيذة للأطفال ولجميع أفراد الأسرة.



ونعرض لكم اليوم 5 طبخات سهلة وسريعة ولذيذة بدون لحمة يمكنك تقديمها لجميع أفراد الأسرة، حيث نقدم طريقة عمل مشروم فى الفرن ومكرونة اسباجتى بالخضار الرتاتولي وانشاديلا نباتى وبرغل بالطماطم وبيض بالبسطرمة والفاصوليا من وصفات نخبة من خبراء الطهى فى مصر.



طريقة عمل مشروم فى الفرن بدون لحمة للشيف شربينى



مقادير عمل مشروم في الفرن

مشروم

بصل

ثوم

زعتر

أرز

بيض

جبنة بارميزان

كريمة حامضة

ملح – فلفل

زيت



طريقة عمل مشروم في الفرن

* في طاسة على النار ضعي الزيت والبصل المقطع شرائح والثوم المفروم وقلبيه جيدا، ثم اضيفي الزعتر والمشروم واستمري في التقليب

* اسلقي الأرز في ماء وملح، وضعي الأرز المسلوق في طاجن الفرن وعليه خليط المشروم والبصل

* اخلطي البيض مع الكريمة الحامضة واضيفيها إلى الطاجن ثم ادخليه فرن ساخن.



طريقة عمل اسباجيتي بخضار الرتاتولي لهشام البنا



مقادير اسباجيتي بخضار الرتاتولي

مكرونة

كوسة

باذنجان رومي

فلفل ألوان

طماطم

زعتر طازج

روزماري طازج

زيت زيتون

ثوم

1 ملعقة صلصة طماطم

ملح وفلفل



طريقة عمل اسباجيتي بخضار الرتاتولي

* اسلقي المكرونة في ماء وملح

* في حلة ضعي زيت زيتون وقطع الثوم وقطع الفلفل الألوان وقلبيه جيدا

* اضيفي الزعتر والروز ماري

* قطعي الباذنجان والكوسة واضيفيها إلى الخليط

* اضيفي قطع الطماطم وملعقتين الصلصة وغطي الحلة واتركيها حتى تنضج جميع الخضروات، مع مراعاة تقليبها من وقت لآخر

* قدمي المكرونة مع الخضروات



طريقة عمل برغل بالطماطم لنجلاء الشرشابى



مقادير برغل بالطماطم والبصل

برغل مغسول

لحمة مفرومة

سمنه بصل مفروم

فلفل حار مفروم

طماطم مفرومة

زيتون أسود حلقات

بهارات

قرفة ناعمة

ملح وفلفل أسود



طريقة عمل برغل بالطماطم والبصل

* شوحى اللحمة المفرومة مع البصل المفروم فى السمنة على النار

* أضيفى الملح والفلفل الأسود والقرفة والبهارات والطماطم والفلفل الحار والزيتون

* أضيفى البرغل وقلبى ثم اضيفى الماء وإتركى الخليط حتى النضج

* قدمى البرغل وزينيه بالفلفل الحار



طريقة عمل انشاديلا نباتى لأمانى شنب



مقادير انشيلادا نباتي

عيش تورتيلا

زيت زيتون

بصل مفروم

ثوم مفروم

كمون

فاصوليا سوداء مسلوقة

ملح وفلفل أسود

كزبرة خضراء

الصوص

جبنة

كريمة نباتية

هالوبينو مفروم

فلفل أسود

كزبرة خضراء

ملح وكمون

ثوم مفروم

بصل احمر مفروم

زيت زيتون



صوص انشيلادا بالفلفل الاخضر "

فلفل اخضر حامي مفروم

عصير طماطم

بصل مفروم

ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود

كمون

شطة بودرة

مرقة

كزبرة خضراء

زيت



طريقة عمل انشيلادا نباتي

* يوضع الزيت مع بصل وثوم وملح وفلفل فى طاسة على النار

* يضاف كمون ثم كزبرة خضرا وفاصوليا ويقلبوا

* تحشى التورتيلا بالحشو ويرص في البايركس ثم يضاف باقي صوص الانشيلادا ويدخل الفرن ثم يقدم



طريقة عمل الصوص

* فى طاسة أخرى يوضع الزيت مع بصل وثوم وملح وفلفل وكمون والهالوبينو

* يضاف الكزبرة الخضرا والجبنة النباتي وتقلب مع باقي المكونات ثم يرفع فى الكبة مع زيت

* يوضع قليل من صوص الانشيلادا في البايركس ويوضع قليل من خليط الجبنة النباتي على الحشو ويقلب



صوص انشيلادا بالفلفل الاخضر

* يوضع زيت مع ملح وفلفل وبصل مفروم والكمون والشطة فى طاسة على النار

* يضاف الثوم والفلفل الحار الاخضر ويقلبوا حتى يمتزج تماما لمدة 3 دقائق

* يضاف المرقة وعصير الطماطم وكزبرة خضرا ويترك ليغلي على النار .



طريقة عمل بيض بالفاصوليا والبسطرمة لأميرة شنب



مقادير بيض بالفاصوليا والبسطرمة

بيض

ملح وفلفل

زيت ذرة فاصوليا

بصل اخضر

بسطرمة

عيش طري "توست بنى أو بلدى "



طريقة عمل بيض بالفاصوليا والبسطرمة

ضعى القليل من زيت الطهى فى طاسة القلى ثم ضعي البسطرمة وشوحى على النار.

ضعى الفاصوليا الخضرا وقلبيهم جيدا ثم البيض وقلبى جيدا على نار متوسطة حتى النضج.

أضيفي البصل الاخضر ، ويقدم مع التوست أو عيش بلدى طازج