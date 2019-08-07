أول تعليق رسمي من بريطانيا على حادث انفجار معهد الاورام

أعرب وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط أندرو موريسون عن حزنه العميق لضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بوسط القاهرة، والذي أودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، قائلا: "يحزنني للغاية فقدان الأرواح إثر الحادث المأساوي بالقرب من المعهد القومي للأورام في القاهرة".





كما أكد الوزير البريطاني في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقوف بلاده إلى جوار مصر في حربها ضد الإرهاب الأسود الذي يضرب البلاد منذ رحيل الإخوان عن سدة الحكم، حيث صرح قائلا "تقف المملكة المتحدة إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب".





واختتم وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط تغريدته بالدعاء للوفيات والمصابين حيث ذكر "دعواتنا للضحايا وعائلاتهم".



