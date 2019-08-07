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بعد تبرعه لمعهد الاورام .. المصريون يوجهون رسائل شكر للشيخ محمد بن زايد.. فيديو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:31 م
صدى البلد
ماجدة المهدى - محمد هانى - عدسة : هدير عبده
بادرت كثيير الشخصيات العامة المصرية والعربية للتبرع لصالح المعهد القومي للأورام بعدما شهد محيط البناء انفجارًا مدويًا أسفر عن سقوط 20 شهيدا و47 مصابا. 

وتبرع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح المعهد القومي للأورام فى مصر. 

رصدت عدسة صدى البلد رسائل شكر من المواطنين المصريين للشيخ محمد بن زايد على تبرعه لمعهد الأورام .

في البدايه يقول محمود محمد احد المواطنين لعدسة صدى البلد إنه من المتوقع ان يحدث ذلك لان هذا ما يحدث دائما بين البلدين والإمارات ومصر أشقاء ودائما بجانب بعضهما البعض. 

وأضاف محمد عصام ان الإمارات وشعبها من الشعوب الطيبة الاصيلة المحبة لمصر والمصريين وكل ما يوجد في قاموس اللغة من كلمات شكر لا يوفي حق الإمارات وأصالتها ووقوفها بجانب مصر دائما. 

وأشارت ناهد منتصر إلى أن الشيخ محمد بن زايد ينفذ وصية والده الشيخ زايد بأن يستوصوا بمصر وأهلها وان يقفوا دائما بجانبها وهذا ليس بجديد على الإمارات وشعبها الأصيل.

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