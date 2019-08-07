طوارئ بجنوب سيناء لاستقبال عيد الأضحى.. تجهيز ١٧ ساحة صلاة.. وقف الإجازات لرؤساء المدن.. رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية.. وانتشار الخدمات الأمنية والصحية

تكثيف التواجد الأمني في المناطق السياحية

17 ساحة لأداء الصلاة

أنهت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، استعداداتها الأخيرة لخطة الساحات والمساجد الكبرى المرشحة لصلاة عيد الأضحى المبارك.





وأعلن الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، عن تخصيص 17 ساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بجانب 56 مسجدا على مستوى مدن المحافظة.





وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء إنه تم إعداد برنامج خاص بتوزيع الأئمة والخطباء لجميع الساحات، إضافة إلى تكليف خطيب وإمام احتياطي لكل ساحة.





طوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية

وقال وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء الدكتور خالد أبو هاشم إنه تم التنبيه على مراقبي الأغذية بالمرور بصفة دورية على أماكن تداول الطعام والفنادق بالمدن السياحية للتأكد من سلامة المطابخ وأماكن تخزين الأغذية.





وأكدت الدكتورة رحاب الجوهرى، مديرة الطب البيطري لجنوب سيناء، أنه سوف يتم الذبح فى السلخنات بالمجان تحت إشراف أطباء بالطب البيطرى بجميع مدن جنوب سيناء، مشيرة إلى أن العمل مستمر طوال أيام العيد حتى يتمكن المواطنون من ذبح الأضحيات.





شهدت محافظة جنوب سيناء رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك وسط ارتفاع الإشغالات السياحية فى جميع المدن، حيث أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التوجيهات الخاصة باستعداد المحافظة لعيد الأضحى المبارك.وتم إيقاف الإجازات لرؤساء المدن وأدائهم صلاة العيد وسط مواطنيهم، وتوزيع لعب الأطفال على الأهالي، وكذلك مديرو ومديريات التموين والصحة والمرور والثقافة، والإدارات المختصة، وشدد على رفع درجات الاستعداد بجميع المدن، خاصة رأس سدر وطور سيناء، وشرم الشيخ، ودهب لاستقبال ضيوف المحافظة من الأجانب والمصريين، كما وجه باستقبال تلك الوفود ببشاشة وسماحة وإهدائهم الورود بالمطارات والكمائن والمنافذ البرية والبحرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى لجميع المديريات من خلال مراكز العمليات بكل المدن تعمل طوال 24 ساعة مع التأكيد على إرسال كشوف بأسماء النوبتجيات خلال فترة العيد وإرسال تقارير يومية إلى مركز عمليات المحافظة والتبليغ الفوري عن أي طوارئ.وأكد محافظ جنوب سيناء استمرار العمل بمكتب المحافظ ومكتب السكرتير العام مع التشديد على مديري إدارات ديوان عام المحافظة ومديري المديريات عدم مغادرة ديوان عام المحافظة إلا بتصديق من المحافظ شخصيا مع تنظيم نوبتجية بجميع المديريات.كما أكد اللواء خالد فودة أنه سيتم تكثيف الحملات المرورية سواء النقط الثابتة أو الدوريات والرادار، وستتم السيطرة على تجاوزات السرعة المقررة على طول طرق المحافظة من رأس سدر حتى طابا، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بإدارة الحماية المدنية من خلال التأكد من سلامة وصلاحية جميع المعدات ومراجعة خطة الدفاع المدني بشأن جميع المنشآت السياحية والتجمعات السكانية ومناطق الأسواق التجارية بجميع مدن المحافظة، وكذلك التأكيد على توفير مولدات كهربائية احتياطية لمواجهة أي أحداث على مستوى المحافظة والتحرك السريع لإصلاح أي أعطال.وقال محافظ جنوب سيناء إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المساجد من حيث النظافة والاهتمام بدورات المياه والاهتمام بالساحات التي تتم فيها صلاة عيد الأضحى المبارك.وأضاف اللواء خالد فودة أنه تم رفع درجة الاستعداد لأقسام الاستقبال والطوارئ والطب الوقائي بجميع مستشفيات المحافظة ومراكز الإسعاف تحسبا لأي طارئ خلال أيام العيد والتأكيد على انتظام ورديات بمختلف مواقع الخدمة الصحية طوال 24 ساعة يوميا وإخطار مركز عمليات المحافظة أولا بأول بأي حوادث أو حالات مرضية مع إقامة مراكز خدمة متنقلة من خلال سيارات الإسعاف في أماكن التجمعات بالحدائق والمتنزهات، بالإضافة إلى تجهيز سيارات الإسعاف الموجودة على الطرق السريعة بأدوية الطوارئ واستمرار تشديد وتكثيف الرقابة وتكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق.وأوضح محافظ جنوب سيناء أنه تم رفع درجة الاستعداد للعاملين بجميع محطات تحلية وإنتاج المياه ومحطات الصرف الصحي والتأكيد على انتظام العمل وصلاحية المعدات مع تواجد نوبتجية خلال أيام العيد بصفة مستمرة طوال 24 ساعة مع المرور الدوري على مصادر إنتاج المياه وجميع الخطوط وعلى صلاحية وانتظام عمل وحدات الرفع للصرف الصحي وإجراء الصيانة اليومية لها بجميع مدن المحافظة.وأشار اللواء خالد فودة إلى أنه تم توفير مستلزمات العيد من السلع الغذائية بجميع الأنواع من خلال المعارض والجمعيات الاستهلاكية والفئوية المنتشرة بالمحافظة بالأسعار المناسبة. وتم تكليف فرق من التموين والصحة والأجهزة الرقابية لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين وحماية المستهلك من السلع المغشوشة والفاسدة والمنتهية الصلاحية، وتكثيف عدد مرات المرور على المخابز مع الالتزام بإنتاج رغيف الخبز مطابق للمواصفات والأوزان وتوفير الوقود بأنواعه والشحومات بجميع محطات الوقود على مستوى المحافظة، وكذا وضع خطة لتوفير البوتاجاز.من جانب آخر، تم رفع درجة الاستعداد لحالة الطوارئ في جميع القطاعات الشرطية بجنوب سيناء، استعدادا لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، حيث تم الانتهاء من وضع خطة أمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة، ومشايخ وعواقل البدو ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى، وتأمين كل المدقات الجبلية استعدادا للعيد.كما تم الدفع بتعزيزات أمنية، وتزويد القوات بأجهزة الكشف عن المفرقعات، للكشف عن أي جسم غريب يتم الاشتباه فيه، وتأمين كامل للمنشآت الحكومية والسياحية، إضافة إلى تعزيز الخدمات الأمنية على نقاط التفتيش بالطرق الدولية، وتامين كامل للأفواج السياحية، فضلا عن تعزيز سيارات تأمين الطرق بضباط وقوات خاصة بالتعاون مع القوات المسلحة كل 30 كيلو مترا بداية من مدينة رأس سدر حتى مدينة طابا.في سياق متصل، استعدت مديرية الصحة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتم رفع حالة الاستعداد بأقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية، خاصة الموجودة على الطريق على خليجي السويس والعقبة وتدعيمها ببعض الأطباء الأخصائيين والتأكد على توافر كميات كافية من الأدوية والأمصال وأكياس الدم والمستلزمات الطبية الخاصة بحالات الطوارئ والحوادث.وأضاف الدكتور خالد أبو هاشم أنه تم التأكيد على جاهزية مرفق الإسعاف واستعداده لنقل كل الحالات المصابة بجانب توفير سيارات بنقاط التمركز على الشواطئ والمنتزهات العامة والطرق السريعة، مع تأكيد الربط بغرفة الطوارئ بالمديرية والتي تعمل على مدى 24 ساعة.فى سياق متصل، ارتفعت الإشغالات السياحية فى جميع المدن السياحية وكذلك الحجوزات طوال خلال موسم عيد الأضحى المبارك.