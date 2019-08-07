أكد أهمية العمل ضمن فريق.. رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، جلسة مجلس شئون التعليم والطلاب لشهر أغسطس والتى بدأها بسرعة موافاة الكليات التى بها نظام فصل دراسى صيفى بخطة الدراسة وماتم تنفيذه منها.





كما استعرض رئيس الجامعة استعدادات الكليات لاستقبال أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة فى سبتمبر المقبل، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجميع والعمل كفريق عمل واحد متكامل يعمل جاهدا لإنجاح هذا الملتقى الطلابى المهم.





واستأنف مبارك الجلسة بمتابعة قرارات الجلسة الماضية، والموافقة على عدم تحصيل الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات التعليمية من الطلاب المقيدين بمرحلة البكالوريوس والليسانس بالجامعة عن سنوات ايقاف القيد المقررة بحد أقصى خمس إيقافات وكذلك السنوات المؤجلة بأعذار مقبولة عن العام الجامعى كاملا فى حالة تقديم الإيقاف أو العذر عن العام فى موعد أقصاه ٣١ أكتوبر من ذات العام على أن يقوم الطالب بسداد الرسوم المقررة لقبول الأعذار والإيقافات الواردة بقرار مجلس الجامعة.





كما وافق المجلس على تحديد مواعيد بدء الدراسة والامتحانات ومادة أساسيات الجودة بالفصل الدراسي الأول، واجازة نصف العام وبدء الدراسة والامتحانات ومادة حقوق الإنسان بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى القادم للتعليم النظامة والتعليم المفتوح لكليات الجامعة ومعاهدها، مع مراعاة الضوابط العامة لوضع جداول الامتحانات.



