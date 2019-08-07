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قبل عيد الأضحى 2019.. نصائح الجزارين للمواطنين لاختيار وشراء أضحية سليمة.. فيديو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:45 م
صدى البلد
القسم الميدانى - عدسة : عمرو سيد
أيام قليلة، ويحل علينا عيد الأضحى المبارك 2019، حيث يستعد المصريون لذبح الأضاحي والأغنام، حيث يُعد جزءًا لا يتجزأ من طقوس عيد الأضحى.

لذلك رصد "صدى البلد"، حركة بيع وشراء الأضاحي والأغنام لعام 2019، مع اقتراب عيد الاضحى 2019، وقال تامر محمود صاحب أحد محلات الجزارة، إن التجار خفضوا أسعار الأضحية نتيجة قلة حركة البيع والشراء.

وأضاف تامر محمود أن أسعار الخرفان تبدأ من 62 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما سعر كيلو لحوم الأبقار تبدأ من 55 جنيهًا.

وأوضح تامر محمود، أنه يوجد أنواع للخرفان منها "الخروف الصعيدى، والخروف الصحراوى، والخروف الساحلي، والخروف الفلاحى"، وكل نوع يختلف في طعمه وسعره، لافتا إلى أن عدم زيادة أسعار الأضاحى عكس الأعوام الماضية، يرجع إلى الظروف الاقتصادية وقلة حركة البيع والشراء.

ووجّه تامر محمود بعض النصائح للمواطنين عند شراء الأضحية مثل "أن تكون العينان لامعتان ولا يوجد بها أى اصفرار أو احمرار، وأن يكون الرأس مرفوعاً، والتنفس طبيعى، وأن يكون فم ولسان الأضحية خالياً من الالتهابات، وأن يكون الجلد خالياً من الجروح والبقع، وأن يكون نشيط الحركة".

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