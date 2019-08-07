قبل عيد الأضحى 2019.. نصائح الجزارين للمواطنين لاختيار وشراء أضحية سليمة.. فيديو

أيام قليلة، ويحل علينا عيد الأضحى المبارك 2019، حيث يستعد المصريون لذبح الأضاحي والأغنام، حيث يُعد جزءًا لا يتجزأ من طقوس عيد الأضحى.





لذلك رصد "صدى البلد"، حركة بيع وشراء الأضاحي والأغنام لعام 2019، مع اقتراب عيد الاضحى 2019، وقال تامر محمود صاحب أحد محلات الجزارة، إن التجار خفضوا أسعار الأضحية نتيجة قلة حركة البيع والشراء.





وأضاف تامر محمود أن أسعار الخرفان تبدأ من 62 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما سعر كيلو لحوم الأبقار تبدأ من 55 جنيهًا.





وأوضح تامر محمود، أنه يوجد أنواع للخرفان منها "الخروف الصعيدى، والخروف الصحراوى ، والخروف الساحلي، والخروف الفلاحى"، وكل نوع يختلف في طعمه وسعره، لافتا إلى أن عدم زيادة أسعار الأضاحى عكس الأعوام الماضية، يرجع إلى الظروف الاقتصادية وقلة حركة البيع والشراء.



