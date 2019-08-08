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برلمان

أبرزها تصدير الكلاب.. مطالب برلمانية بإصدار 3 تشريعات مهمة بدور الانعقاد الأخير

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:16 ص
تصدير الكلاب
تصدير الكلاب
عبد الرحمن سرحان
تساءلت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، عن أسباب تأخر مناقشة مجموعة من التشريعات المهمة، التي كانت قد تقدمت بها من قبل.

وقال "الهواري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "رغم أنها تقدمت بمشروعات قوانين منذ فترة، إلا أن دور الانعقاد الرابع انقضى دون أن تتم مناقشة أيًا منها".

وأضافت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن أهم هذه القوانين هي قانون الأحوال الشخصية، رغم أنه من التشريعات الهامة التي يجب أن ينظر فيها البرلمان، لمعالجة الثغرات الموجودة بالقانون الحالي.

وتابعت: هناك أيضًا مشروع قانون حظر التسول ومقترح بتصدير الحيوانات والقطط، مطالبة بان تكون هذه التشريعات محل نظر من البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس والأخير.

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