أبرزها تصدير الكلاب.. مطالب برلمانية بإصدار 3 تشريعات مهمة بدور الانعقاد الأخير

تساءلت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، عن أسباب تأخر مناقشة مجموعة من التشريعات المهمة، التي كانت قد تقدمت بها من قبل.





وقال "الهواري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "رغم أنها تقدمت بمشروعات قوانين منذ فترة، إلا أن دور الانعقاد الرابع انقضى دون أن تتم مناقشة أيًا منها".





وأضافت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن أهم هذه القوانين هي قانون الأحوال الشخصية، رغم أنه من التشريعات الهامة التي يجب أن ينظر فيها البرلمان، لمعالجة الثغرات الموجودة بالقانون الحالي.



