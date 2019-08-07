بقيمة 4.5 مليار دولار.. تفاصيل عقد إنشاء خطي قطار مونوريل في مصر

فازت شركة بومباردييه بعقد بقيمة 4.5 مليار دولار، من أجل إنشاء وتشغيل خطي قطار مونوريل، في القاهرة.



وقالت مجلة "بي اي سي ميديا"، المهتمة بأخر الاخبار الهندسية في العالم، إن هذا العقد مع الشركة يتضمن مسئولية الشركة عن إنشاء البنية التحتية للقطار الكهربائي، وتصنيع المعدات اللازمة له في منشأة بومباردييه ديربي في بريطانيا وتصديرها إلى مصر.



ويشمل المشروع الاستثمار في خط إنتاج قطار المونوريل الجديد، يكون قادرا على حمل سيارات قطار المونوريل بين 2021 و 2024.



حيث تمتلك شركة بومباردييه حصة قدرها 2.85 مليار دولار من العقد.



وأضافت المجلة أن هذا العقد يشمل على إنشاء خطي قطار مونوريل، الأول بطول 54 كيلومتر يربط بين العاصمة الإدارية الجديدة وشرق القاهرة، والثاني بطول 42 كيلومترا يربط مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.



ومن المقرر إنشاء المشروع بالتعاون بين شركة بومباردييه وشركتي أوراسكوم للإنشاء والمقاولون العرب.