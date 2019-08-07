أمين مستقبل وطن بـ إمبابة يكشف تحركات الحزب لخدمة الأهالي.. اعرف التفاصيل

عقد حزب مستقبل وطن، فى إمبابة العديد من الاجتماعات المهمة على مدار الأيام القليلة الماضية، لتشمل كافة الأمانات في إطار السعى لتنفيذ خطط الحزب، بما يتلاءم مع خدمة الوطن والمواطن.





كشف سيد درويش أمين عام حزب مستقبل وطن فى إمبابة لـ "صدى البلد"، عن كواليس اجتماعات الأمانات أبرزها "الشباب لمناقشة الخطط المستقبلية، الاستعداد لدوري مستقبل وطن لكرة القدم، بالإضافة إلى تفعيل وتوحيد جميع الكيانات الشبابية، في المشاركة المجتمعية".





استكمل درويش أنه تم عقد اجتماعات تلو الأخرى، لتطال أمانه المرأة لشرح الموضوعات المتعلقة بالمواطن البسيط ، أبرزها " ندوة تثقيفية عن تكافل وكرامة"، لتهدف الى نشر التوعية والثقافة، ورسم أطر مشاركتها فى الخدمات المختلفة ، وهو مايرسخ لفكرة بناء الأسرة و المجتمع .





أشار أمين عام حزب مستقبل وطن فى إمبابة ، إلى اطلاق العديد من الندوات التى تمس المواطن ،وتوجه الوعى نحو أفاق المعرفة ، منها "أسباب الطلاق المبكر بين الشباب .. ومواجهتة" ، كما نعتزم بتنسيق لقاءات وندوات أخرى ، لمواجهة مخاطر المخدرات .

لفت أننا نتواجد دائما وعلى خطى واحدة من المواطن ، فى كافة الفعاليات والمناسبات كدورا اجتماعيا وسياسيا، أصيلا تجاه الوطن ودعمه نحو آفاق التنمية.





تابع لم تتوقف أنشطة الحزب عن تقديم الخدمات ،فقط بل طالت تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بالجيزة ، قائلا : نموذجا مشرفا للطلاب