تكنولوجيا المعلومات: شركات الدفع الإلكتروني تستهدف التيسير على المواطن.. فيديو

قال الدكتور أشرف صلاح الدين، عضو مجلس إدارة غرفة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن التحول الرقمي يستهدف تحقيق استفادة للفرد من جميع الوسائل الرقمية الحديثة الإلكترونية في كل ما يتعلق بحياته اليومية.





وأضاف الدكتور أشرف صلاح الدين ، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" ، المذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم الأربعاء، أن المدفوعات في المجتمعات البدائية كانت تسير بنظام "المقايضة".





وأشار إلى أن المدفوعات الإلكترونية هي قدرة الفرد على التعامل في جميع المعاملات الخاصة به باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة مثل: الدفع عن طريق بطاقات إئتمان، أو بطاقات مسبقة الدفع، أو ممكن عن طريق الموبايل باستخدام "الفون كاش".





وأردف أن هناك شركات جديدة دخلت السوق المصري خلال الفترة الحالية تسمى شركات الدفع الإلكتروني الفورية، متواجدة في السوبر ماركت،