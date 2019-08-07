ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تكنولوجيا المعلومات: شركات الدفع الإلكتروني تستهدف التيسير على المواطن.. فيديو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:45 م
الدفع الإلكتروني
الدفع الإلكتروني
مي محمد
قال الدكتور أشرف صلاح الدين، عضو مجلس إدارة غرفة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن التحول الرقمي يستهدف تحقيق استفادة للفرد من جميع الوسائل الرقمية الحديثة الإلكترونية في كل ما يتعلق بحياته اليومية.

وأضاف الدكتور أشرف صلاح الدين ، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" ، المذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم الأربعاء، أن المدفوعات في المجتمعات البدائية كانت تسير بنظام "المقايضة".

وأشار إلى أن المدفوعات الإلكترونية هي قدرة الفرد على التعامل في جميع المعاملات الخاصة به باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة مثل: الدفع عن طريق بطاقات إئتمان، أو بطاقات مسبقة الدفع، أو ممكن عن طريق الموبايل باستخدام "الفون كاش".

وأردف أن هناك شركات جديدة دخلت السوق المصري خلال الفترة الحالية تسمى شركات الدفع الإلكتروني الفورية، متواجدة في السوبر ماركت، 
والأكشاك يستطيع المواطن من خلالها دفع كل ما يريد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرق الدفع الإلكتروني ومميزاته .. تعرف عليها

حصل على بضائع بـ 87 ألف جنيه.. التحقيق مع طالب اخترق بيانات بطاقات ائتمانية في القليوبية

ترشيحاتنا

وزير الدفاع التونسي يعلن الترشح في الانتخابات الرئاسية

توقعات بإعلان زواج كايلي جينر من ترافيس سكووت في عيد ميلادها الـ22.. صور

طبيب روسي يكشف عن سر شفاء أسماء الأسد من السرطان

مكسيم خليل ينشر صورة مع زوجته في حمام السباحة

ترامب يقاضي ولاية كاليفورنيا.. والسبب صادم

كل ما تريد معرفته عن موعد بدء الدراسة في مصر ومصروفات العام الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 57 جنيها.. تعرف على تكلفة الحج في مصر زمان | نوستالجيا

توقعات بإعلان زواج كايلي جينر من ترافيس سكووت في عيد ميلادها الـ22.. صور

حدائق القناطر تعلن الطوارئ.. منتجع الغلابة بالقليوبية يتزين لاستقبال عيد الأضحى