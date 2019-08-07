وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة لـ الرئيس السيسي ومدبولي وشيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى.. توفيق: نواصل العطاء لينعم الشعب بثمار الرخاء.. ونستوحي منه معاني التضحية والفداء

وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء بعيد الأضحى 2019

وزير الداخلية مهنئا وزير الدفاع: نستوحي من العيد معاني التضحية والفداء

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقيات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والمسئولين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى.وجاء نص برقية وزير الداخلية للرئيس عبد الفتاح السيسي كالتالي:"بمشاعر تفيض إعزازًا لعظيم شخصكم وتقديرًا لرشيد قيادتكم وبمناسبة عيد الأضحى المبارك يُسعدنى وهيئة الشرطة.. أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.ونحن إذ نستقبل نفحات هذه المناسبة العطرة ونستلهم منها القدوة فى العطاء والتضحية والفداء وقيم الإثابة وحسن الجزاء من المولى جل فى علاه.. لنجد فى هذا دافعًا لمواصلة البذل والعطاء لينعم الشعب المصرى العظيم بثمار الازدهار والرخاء.فتحية لكم سيادة الرئيس زعيمًا صادقًا وقائدًا لمسيرة التنمية والبناء.. ونحن فى جهاز الشرطة على عهدنا مع سيادتكم.. نمضى خلف قيادتكم أصدق أداءً وأكثر عطاءً وأعمق وفاءً.حفظكم الله ورعاكم وسدد بالحق كل خطاكم".كما بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وقال اللواء محمود توفيق في البرقية: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعًا على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية.. ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد واجتهد فى سبيل رفعة الوطن وعزته.. مبتهلين إليه جل وعلا.. أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا المصرى العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان".كما بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات".وأضاف وزير الداخلية في البرقية: "إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة الغراء.. والتى نستقى منها قيم السمو والرفعة والنقاء.. والمقاصد السامية لمعانى العطاء والتضحية والفداء.. فإننا نتوجه للمولى جل فى علاه بالدعاء.. أن يجعله عيدًا مباركًا تتجدد فيه طاقات العمل والبناء.. لترتقى مسيرة مصرنا الغالية إلى العلياء.. وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن وبالركات.. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان..وسدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير".فيما بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وجاء في البرقية: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن نُعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات، وأن يحفظ الله تعالى أزهرنا الشريف منبرًا للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء المعمورة، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على مصر والأمة العربية والإسلامية".كما بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة لوزير الأوقاف، جاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. يُجسد احتفالنا بتلك المناسبة العطرة التى يفرح فيها من صبر واحتسب ترسيخًا لقيم التضحية والفداء، ودافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وإننا فى هذه المناسبة الغراء، نبتهل للمولى جلت قدرته، أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطًا ولا تقر تفريطًا، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية. وكل عام وسيادتكم بخير".فى سياق متصل، بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.جاء في البرقية: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.ونحن إذ نستوحى من هذه المناسبة المباركة معانى الاحتفاء والثواب لقيم التضحية والفداء والعطاء، نستخلص اليقين الذى يدفعنا لإنجاز مستهدفات مسيرتنا الوطنية نحو التقدم والازدهار والرخاء، من خلال العمل الجاد والمثابرة ومواجهة التحديات، والسعى نحو المزيد من التكاتف والتلاحم لتبقى مصر الكنانة أبد الدهر، بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالها عزيزة كريمة آمنة".كما بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة مع قرب حلول عيد الأضحى، أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين المولى العزيز الحكيم أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم، وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية".