الداخلية فى يوم.. ضبط هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة.. كشف غموض مقتل فرد أمن بمصنع في مدينة السلام.. والقبض على مالك شركة أسلاك كهربائية بدون ترخيص

- خامات رديئة.. ضبط صاحب مصنع أسلاك كهربائية بدون ترخيص

-آثار مصرية.. ضبط راكب أجنبي بحوزته عملات معدنية يشتبه في أثريتها



نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وكذا مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها ، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين لاسيما فى مجال ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.



أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن إستهداف وضبط عدد من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة ، وذلك على النحو التالى:



ضبط (صاحب شركة مقاولات سن 43 - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) ، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 76 حكم حبس جزئى صادرة ضده فى قضايا "مبانى ، سرقة تيار كهربائى".. بإجمالى عقوبات بلغت (16 سنة حبس ، وغرامات مالية مستحقة بقيمة (2,240,00 مليونا ومائتا وأربعون ألف جنيه).



كما تم ضبط (صاحب شركة سن 41 - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) ، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 69 حكم حبس جزئى صادرة ضده فى قضايا "شيكات" بإجمالى عقوبات بلغت 207 سنوات حبس.



فيما تم ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون ، والمطلوب التنفيذ عليه فى 10 أحكام حبس جزئى صادرة ضده فى قضايا " مبانى - سرقة تيار كهربائى".. بإجمالى عقوبات بلغت (3شهور حبس) ، وغرامات مالية بقيمة ( 9,438,054 تسعة مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألف وأربعة وخمسون جنيه).



وفى سياق متصل تم ضبط (مقاول سن 66 - مقيم دائرة قسم شرطة الشرابية ، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 9أحكام حبس جزئى " تبديد ، مبانى ، إزالات ، سرقة مياه ".. بإجمالى عقوبات بلغت (9 شهور وأسبوعين حبس) ، وغرامات مالية مستحقة بقيمة 3,168,000 ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وستون ألف جنيه).



كما تم ضبط (أحد الأشخاص سن 57 - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان)، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تزوير" والمقضى فيها بعقوبة الحبس لمدة سنة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



فيما تمكنت مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصر إجرامى محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية "مخدرات".



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، تردد محكوم عليه هارب (مقيم دائرة القسم سبق إتهامه فى 10 قضايا ومحكوم عليه بالسجن 10سنوات فى جناية "مخدرات") على منطقة ميدان السيدة زينب دائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المشار إليه وحال ضبطه تعدى على أحد أمناء الشرطة من القوة المرافقة باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثًا إصابته، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة عليه وضبطه.



وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه خشية ضبطه والتنفيذ عليه فى الحكم الصادر ضده.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.



كما نجح قسم شرطة السلام اول بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض واقعة مقتل فرد امن بمصنع على يد اخرين بدائرة القسم.



كان قسم شرطة السلام اول تلقي بلاغا من أحد المستشفيات بفيد بإستقبال المدعو س ص م ع سن 37 فرد امن بأحد المصانع كائن شارع أنابيب البترول المنطقة الصناعية دائرة القسم ومقيم 11 شارع احمد بلطيه من شارع التوفيقية عرب الطوايلة دائرة قسم شرطة المطرية ( توفي متأثرًا بإصابته بجرح نافذ في الجانب الأيمن وجرح طعني بالرقبة من الجهه اليمني ).



بالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد المجني عليه بالمصنع محل عمله حدثت مشادة كلامية بينه وبين ش ع ع سن 27 عاملة بذات المصنع محل عمل المجني عليه ومقيمة شارع مسجد الرحمن من شارع موقف الأتوبيس الخصوص القليوبية، ور أبو ال خ م سن 43 ربة منزل ومقيمة بذات العنوان " والدة الأولي " ، تطورت إلي مشاجرة تعدت خلالها المتهمة الأولى علي المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح ابيض " كزلك " كان بحوزتها محدثة إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمتين، بعد إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد هما وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما أقرت الأولى بحدوث مشادة كلامية بينها وبين إحدى العاملات بذات المصنع وتدعى ش ع ا بسبب خلافات حول العمل قامت على أثرها بالاستعانة بوالدتها المتهمة الثانية وعقب علمهما بانصراف سالفة الذكر وحال خروجهما من باب المصنع محل الواقعة اعترضهما المجني عليه لحيازتهما السلاح الأبيض فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة تعدت خلالها عليه بالضرب باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزتها محدثة إصابته التي أودت بحياته.



وفى سياق متصل تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة منشاة ناصر وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط صاحب مصنع أسلاك كهربائية لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع الأسلاك الكهربائية من خامات رديئة ومجهولة المصدر.



البداية اثناء تفقد الاجهزة الامنية المنطقة تمكنوا من ضبط المدعو م ع م م سن 39 كائن 17 شارع يحيى ابراهيم ـ دائرة القسم ومقيم 2 شارع الأقصر عزبة بخيت ـ بذات الدائرة لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع الأسلاك الكهربائية من خامات رديئة ومجهولة المصدر مستخدمًا علامة تجارية مقلدة منسوبة لشركة " جلوبال " العالمية.



وعثر بداخل المصنع على عدد 6 ماكينات تصنيع سلك نحاس، و عدد 3 ماكينات تصنيع سلك باور، و عدد 100 لفة سلك نحاس مدون عليهم شعار شركة عالمية، و عدد 84 لفة سلك باور مدون عليهم شعار شركة عالمية، و عدد 50 لفة سلك كاميرات مراقبة مدون عليهم شعار شركة عالمية .



بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية مستخدمًا علامة تجارية مقلدة لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم تحرر عن ذلك المحضر اللازم .. وتولت النيابة العامة التحقيق.



كما تمكنت وحدة البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ أسوان النهرية من ضبط ( راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) عملات معدنية يشتبه فى أثريتها حال إنهاء إجراءات وصوله على متن إحدى العبارات.



وبتفتيشهم عثر بحوزته (عدد 63 قطعة عملات معدنية يشتبه فى أثريتها ) وبعرضها على وحدة المنافذ الأثرية أفادت بأثرية (عدد13 قطعة وخضوعها لقانون حماية الآثار، وعدد 23 قطعة ذات قيمة فنية وثقافية وتاريخية).وبمواجهته إعترف بصحة الواقعة وقرر حيازته للمضبوطات بقصد بيعها داخل البلاد .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

