أحد الأطباق الأكثر شهرة في هولندا.. لماذا يخشاه السياح .. فيديو

عرضت فضائية CNN عربية، تقريرا عن أحد الأطباق الأكثر شهرة في هولندا.. والسبب وراء خوف السياح من تناوله.





ينتشر سمك الرنجة في منطقة شيفننجن بهولندا، إلى درجة أنه تزين علم البلدة، ويتم نقع هذه السمكة في الماء المالح لمدة عام قبل تقديمها إلى الزبائن الذين يبتلعونها بشكل كامل.





ورغم تقديم سمك الرنجة بشكل مختلف في أمستردام، إلا أنها تظل واحدة من أشهر الوجبات في هولندا حيث تعد الرنجة سمكة هولندية تقليدية ويتم بيع من 200 : 300 ألف الف رنجة فى العام الواحد.



