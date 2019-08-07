أحد الأطباق الأكثر شهرة في هولندا.. لماذا يخشاه السياح .. فيديو

عرضت فضائية CNN عربية، تقريرا عن أحد الأطباق الأكثر شهرة في هولندا.. والسبب وراء خوف السياح من تناوله.
ينتشر سمك الرنجة في منطقة شيفننجن بهولندا، إلى درجة أنه تزين علم البلدة، ويتم نقع هذه السمكة في الماء المالح لمدة عام قبل تقديمها إلى الزبائن الذين يبتلعونها بشكل كامل.
ورغم تقديم سمك الرنجة بشكل مختلف في أمستردام، إلا أنها تظل واحدة من أشهر الوجبات في هولندا حيث تعد الرنجة سمكة هولندية تقليدية ويتم بيع من 200 : 300 ألف الف رنجة فى العام الواحد.
على الرغم من أن المطاعم فى هولندا تقدم سمك الرنجة بشرائح البصل والخيار المخلل إلا أن بعض السياح تخشى تناول الرنجة لأنهم يعتقدون إنها نيئة وإنهم سيموتون فى حالة تناولهم إياها ولكنها فى الواقع تكون منقوعة بالماء المالح وخالية من أى بكتيريا قد تصيبها.