ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد الأطباق الأكثر شهرة في هولندا.. لماذا يخشاه السياح .. فيديو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:03 م
سمك الرنجة
سمك الرنجة
شيرين عادل
عرضت فضائية CNN عربية، تقريرا عن أحد الأطباق الأكثر شهرة في هولندا.. والسبب وراء خوف السياح من تناوله. 

ينتشر سمك الرنجة في منطقة شيفننجن بهولندا، إلى درجة أنه تزين علم البلدة، ويتم نقع هذه السمكة في الماء المالح لمدة عام قبل تقديمها إلى الزبائن الذين يبتلعونها بشكل كامل. 

ورغم تقديم سمك الرنجة بشكل مختلف في أمستردام، إلا أنها تظل واحدة من أشهر الوجبات في هولندا حيث تعد الرنجة سمكة هولندية تقليدية ويتم بيع من 200 : 300 ألف الف رنجة فى العام الواحد.

على الرغم من أن المطاعم فى هولندا تقدم سمك الرنجة بشرائح البصل والخيار المخلل إلا أن بعض السياح تخشى تناول الرنجة لأنهم يعتقدون إنها نيئة وإنهم سيموتون فى حالة تناولهم إياها ولكنها فى الواقع تكون منقوعة بالماء المالح وخالية من أى بكتيريا قد تصيبها.

ترشيحاتنا

«ليست ابنته» .. صدى البلد يحاور بطل صورة إنقاذ طفلة معهد الأورام

وظائف خالية في مصر.. مطلوب معلمين وإداريين بمدرسة الشهيد أحمد الكفراوي بالشرقية

الأهلي يقترب من ضم مهاجم أفريقي

حاول التخلص من حياته 5 مرات.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت عن شاب المرج المنتحر

الطبيخ مدخلش بيتنا لسه.. حسن الرداد يسخر من زوجته إيمى سمير غانم

يرتدي البدلة مرة في العام.. عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة لرئاسة تونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه ملون.. ليلي علوي تتألق على الشاطئ.. صورة

استعدادا لـ دوري الليجا.. وصول لاعبي ريال مدريد إلى النمسا لخوض معسكر تدريبي.. صور

طريقة تنظيف الممبار.. 3 وصفات بـ غطاء زجاجة وكربونات وسفن اب