بعد 50 عاما سيدة إندونيسية تحكي فرق تجربة الحج قبل وبعد.. فيديو

من أيام الحج على البواخر قبل 48 عامًا، إلى استخدامها تسهيلات مبادرة #طريق_مكة.. هكذا ترى الحاجة رومياتي من إندونيسيا تطور خدمات الحج. #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/0fSzPyAUuA — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) 5 August 2019

تداول رواد موقع التغريدات القصيرة الشهير تويتر مقطع فيديو، يظهر سيدة إندونيسية تحكى تجربتها مع الحج منذ 48 عامًا، والفارق بينها وبين تجربة الحج هذا العام.وبحسب العربية.نت، قالت الحاجة رومياتي، التى تعمل كمشرفة للحجاج، أن أولى رحلاتها إلى مكة كانت في عام 1971، حيث كانت المشاعر المقدسة والحرم المكي مختلفين عن اليوم، موضحة أن جميع ما شاهدت حينها كانت أشياء تقليدية حتى بئر زمزم كانت تستسقي منه باستخدام الحبل والدلو، وذلك حسب الإمكانات المتاحة في ذلك الوقت إلا أن ما شاهدته اليوم أمر مختلف.ويتضح من حديث رومياتى أنه مع مرور الوقت ساهمت المملكة العربية السعودية بكل جهودها من اجل تسهيل مشاق الحج على الحجاج قدر الإمكان، حيث أكدت أن رحلتها الأولى كانت عبر الباخرة واستغرقت شهرًا ويومين.وتابعت أن الأمر تغير الآن وأصبحت التسهيلات متوفرة أكثر عبر مبادرة طريق مكة التي أنجزت الإجراءات وقدمت خدمات جديدة ومتميزة لحجاج إندونيسيا.يذكر أن الفيديو حصد العديد من المشاهدات فى وقت قياسى، بعدما حاز الفيديو على إعجاب رواد تويتر.