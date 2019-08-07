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بعد 50 عاما سيدة إندونيسية تحكي فرق تجربة الحج قبل وبعد.. فيديو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:11 م
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد موقع التغريدات القصيرة الشهير تويتر مقطع فيديو، يظهر سيدة إندونيسية تحكى تجربتها مع الحج منذ 48 عامًا، والفارق بينها وبين تجربة الحج هذا العام.

وبحسب العربية.نت، قالت الحاجة رومياتي، التى تعمل كمشرفة للحجاج، أن أولى رحلاتها إلى مكة كانت في عام 1971، حيث كانت المشاعر المقدسة والحرم المكي مختلفين عن اليوم، موضحة أن جميع ما شاهدت حينها كانت أشياء تقليدية حتى بئر زمزم كانت تستسقي منه باستخدام الحبل والدلو، وذلك حسب الإمكانات المتاحة في ذلك الوقت إلا أن ما شاهدته اليوم أمر مختلف.

ويتضح من حديث رومياتى أنه مع مرور الوقت ساهمت المملكة العربية السعودية بكل جهودها من اجل تسهيل مشاق الحج على الحجاج قدر الإمكان، حيث أكدت أن رحلتها الأولى كانت عبر الباخرة واستغرقت شهرًا ويومين.

وتابعت أن الأمر تغير الآن وأصبحت التسهيلات متوفرة أكثر عبر مبادرة طريق مكة التي أنجزت الإجراءات وقدمت خدمات جديدة ومتميزة لحجاج إندونيسيا.

يذكر أن الفيديو حصد العديد من المشاهدات فى وقت قياسى، بعدما حاز الفيديو على إعجاب رواد تويتر.



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