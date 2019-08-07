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سيلفيا نبيل تكشف تفاصيل الاجتماع الثالث مع 3 وزارات لوضع نموذج المرحلة الثانية من البرامج والأداء

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:10 م
النائبة سيلفا نبيل
النائبة سيلفا نبيل
فريدة محمد
كشفت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، تفاصيل الاجتماع الثالث الذي عقد في وزارة التخطيط مع ممثلي وزراة الري، لوضع نموذج تطبيق المرحلة الثانية من "البرامج والأداء"، بحضور ممثلين عن وزارتي "التخطيط والمالية" وممثلين لكافة هيئات وزارة الري.

وأوضحت سيلفيا نبيل أن هيئة حماية الشواطئ انتهت من وضع تصور تسلسل البرامج رأسيا في كافة المشروعات التي تقوم بها الهيئة، وتم الاتفاق على ضبط المؤشرات لأنها لم تكن بالشكل المطلوب، لافتة إلى أننا حاليا في مرحلة تطوير "النموذج" ويتم ضبطه وتعديله بالتطبيق على هيئة حماية الشواطئ كنموذج للخروج به بصورة مثالية لتطبيقه على كافة الهيئات والوزارات في الموازنة القادمة.

وأضافت رئيس اللجنة الفرعية أنه تم الاتفاق على ضبط النموذج على هيئة حماية الشواطئ من حيث البرامج والمؤشرات، وبعد الاتفاق عليه سيتم تعميمه على باقي الوزارات والجهات حتى تعد الموازنة القادمة على أساسه، وكي تسلم كافة الجهات موازنتها على أساس هذا النموذج.

وأشارت سيلفيا نبيل إلى أنه تم الاتفاق على عمل تدريب لكافة الوزارات والهيئات في الفترة القادمة، بعد الاتفاق على النموذج الثابت الذي سيتم إعداد الموازنة القادمة على أساسه.

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