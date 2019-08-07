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حوادث

انقلاب سيارة بترعة الكفر الجديد بالدقهلية عقب اصطدامها بعامود إنارة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:58 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
همت الحسينى
انقلبت سيارة ملاكي بترعة الكفر الجديد بعد اصطدامها بعامود انارة علي طريق ميت سلسيل مما ادى الى اصابة قائدها .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل بإنقلاب سيارة ملاكى بترعة الكفر الجديد علي طريق ميت سلسيل.

وانتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد ثروت رئيس مباحث المركز وقوات الانقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وتم انتشال السياره من المياه وتبين انها تحمل ارقام د م ط 7962 وبداخلها إبراهيم حسين ٢٨ عاما حيث اصيب بكسر مضاعف باليد اليسري وتم نقله إلى مستشفى ميت سلسيل .

وبالفحص تبين انه اثناء سيرة بالسياره اختلت عجلة القياده واصطدم بعامود اناره على الطريق مما أدي إلي إنقلابها في الترعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة العامة.

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